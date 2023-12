Kiel auf Rekordjagd, Walter unter Druck: Das bringt der 17. Spieltag

Der letzte Spieltag in der Hinrunde steht an. Schließen die Remiskönige von St. Pauli 2023 als Herbstmeister ab? Ein Sieg gegen Wiesbaden ist Pflicht, schließlich ist der punktgleiche Verfolger Kiel auf Rekordjagd. Und: Setzt Hertha den Höhenflug fort? Das bringt der 17. Spieltag.

Ab dem siebten Spieltag war der FC Schalke 04 mit einer kurzen Unterbrechung auf dem Relegationsplatz verharrt, den er damals von der SpVgg Greuther Fürth übernommen hatte. Nun treffen beide Teams am Freitagabend aufeinander. S04 hat mit zwei Dreiern in Folge den Weg ins Mittelfeld angetreten, das Kleeblatt ist gar nach einer Siegesserie, die durch das Last-Minute-Gegentor gegen Magdeburg (1:1) gestoppt wurde, in den Aufstiegsregionen angekommen. Gut für Schalke, das mit sechs Kontergegentoren hier das anfälligste Team der Liga ist, dass die SpVgg eines von zwei Teams ist, das noch kein Tor nach eigenem Konter erzielt hat.

Rostock hat nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen Schalke auf dem Relegationsplatz abgelöst. Hansa hat reagiert, Trainer Alois Schwartz muss gehen. Die Aufgabe für den Neuanfang ist schwer, Paderborn wartet. Der SCP verlor keines der letzten acht Spiele gegen Hansa. Zudem haben die Ostwestfalen die Heimmacht HSV (acht Spiele, acht Siege) beim 2:1 geknackt.

Apropos Hamburger SV: Der ist nach der Niederlage gegen den SCP und nur einem Punkt aus drei Partien nur noch Tabellendritter, die Stimmung gereizt. Der Druck auf Trainer Tim Walter wächst vor dem Gang am Samstag nach Nürnberg, das seine Negativserie mit einem 1:0 in Elversberg beendet hat.

Kiel auf Rekordjagd - Nächster Hertha-Dreier?

Eine Niederlage kann sich der HSV kaum erlauben, Kiel könnte enteilen. Holstein ist die Mannschaft der Stunde, feierte vier Siege in Folge und könnte mit einem Dreier gegen Hannover nicht nur mindestens Platz zwei festigen, sondern auch die punktemäßig beste Zweitligaliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte absolvieren. "Natürlich haben wir Blut geleckt. Aber nach 16 oder 17 Spieltagen ist noch niemand aufgestiegen", meinte Mittelfeldspieler Lewis Holtby.

Acht Pflichtspiele ohne Niederlage, in der Liga sechsmal ungeschlagen, zuletzt drei Dreier: Hertha ist zurück im Geschäft, der Rückstand auf Rang drei nur noch vier Punkte. Auch dank Reese, der sechs Vorlagen und ein Tor in den letzten sechs Partien beisteuerte, und der besten Chancenverwertung der Liga (40,7 Prozent). Jetzt geht es gegen das abgeschlagene Schlusslicht Osnabrück, das Team mit der schlechtesten Verwertung (21,1) - aber mit einem 1:1 gegen Tabellenführer St. Pauli im Rücken.

Wird das Spiel der Fortuna, die mit dem 0:1 im Topspiel gegen Kiel den Sprung auf Platz zwei verpasst hatte, in Magdeburg, das die Fürther Siegesserie in letzter Minute beendete (1:1), ein Duell der Einwechselspieler? Die besten Bänke der Liga treffen aufeinander: Die FCM-Joker holten elf Scorerpunkte (zehn Tore, ein Assist), die Düsseldorfer zehn (fünf Tore, fünf Assists).

Geht St. Pauli ungeschlagen durch die Hinrunde?

Die Bilanz gegen Aufsteiger stimmt, von den letzten 18 Heimspielen verlor St. Pauli nur eins, feierte sonst 14 Siege bei drei Remis. Die jüngste Bilanz allerdings stimmt vor dem Duell am Sonntag gegen Wiesbaden nicht: sechs Punkte aus den letzten vier Spielen, die Kiezkicker ließen Stabilität und Konsequenz im Abschluss vermissen. Und der noch ungeschlagene Tabellenführer spielte zu oft Unentschieden - insgesamt achtmal.

Sechs Unentschieden hat der seit vier Spielen ungeschlagene Karlsruher SC stehen, zu oft gab der KSC aber Führungen her, wie zuletzt beim 2:2 bei 96 trotz 2:0-Führung. Das Ergebnis: Abstiegskampf. Gelingt gegen Elversberg der fünfte Saisondreier?

Auf den vierten Sieg hofft Braunschweig, dass sich unter dem neuen Coach Daniel Scherning stabilisiert hat und nach dem Sieg in Wiesbaden nun gegen Kaiserslautern, das sieben Punkte entfernt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, nachlegen will. Gegen einen FCK, der zuletzt fünfmal hintereinander leer ausging - auch beim Debüt von Dimitrios Grammozis.