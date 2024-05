Kiel-Abgang Sven Ehrig wechselt nach Dänemark

Sven Ehrig muss den THW Kiel zum Saisonende verlassen. Nun ist klar: Der Rechtsaußen wechselt nach Dänemark.

Der Noch-Kieler Sven Ehrig wird ab Sommer für den dänischen Erstligisten TTH Holstebro auflaufen. Bei Holstebro hat der 23-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben. Er soll die Dänen auf den Linkshänder-Positionen verstärken. Er ist neben Edwin Aspenbäck und dem Ex-HBL-Profi Kevin Gulliksen (Frisch Auf Göppingen und GWD Minden) der dritte Linkshänder im Kader.

"Sven ist ein interessanter junger Spieler, der sowohl als rechter Rückraumspieler als auch als Rechtsaußen Erfahrung hat. Damit passt er gut in die Mannschaft und wir glauben, dass er Kevin und Edwin auf der rechten Seite gut ergänzen kann", wird Holstebros Cheftrainer Arnór Atlason auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Atlason: "Man spielt nicht umsonst vier Jahre in Kiel"

„Auch wenn Sven in Kiel im Schatten großer Spieler stand, war er vier Jahre lang bei einem der größten Bundesligisten und hat mit einigen der Besten der Welt gespielt. (...) Man spielt nicht umsonst vier Jahre (Anm. d. Red.: bei den Profis) in Kiel", meint der ehemalige isländische Nationalspieler.

Sven Ehrig wird am heutigen Mittwoch (29. Mai, 19 Uhr) gegen den SC DHfK Leipzig sein letztes Heimspiel für die "Zebras" bestreiten. "Natürlich bin ich ein wenig traurig, dass ich heute das letzte Heimspiel als Zebra erleben werde. Aber die Erinnerungen an die vielen tollen Momente in Kiel, die Unterstützung der Fans und nicht zuletzt die Titel nehme ich mit nach Dänemark", so Ehrig.

THW Kiel trennt sich von Rechtsaußen

"Ab Sommer beginnt für mich ein neues Kapitel bei TTH Holstebro. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, und die dänische Liga ist eine der stärksten in Europa. Es fühlt sich gut an, dort meine nächsten Entwicklungsschritte zu machen." Der Linkshänder erklärt: "Von dort aus sind es nur ein paar Stunden Autofahrt zu meiner Familie in Kiel. Auch das macht den Abschied aus meiner Heimat leichter."

Sven Ehrig ist ein Kieler Eigengewächs. 2020 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim THW. Mit den Kieler wurde er drei Mal Meister und gewann ein Mal die Champions League und den DHB-Pokal.