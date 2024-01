Kieferbruch: Ausnahmetalent Bedard fehlt den Blackhawks länger

Bittere Nachricht für die Chicago Blackhawks. Das NHL-Team muss länger auf sein Ausnahmetalent Connor Bedard verzichten. Auch Nick Foligno fehlt dem formschwachen Team nach der 2:4-Niederlage gegen die New Jersey Devils.

Blackhawks-Angreifer Connor Bedard fällt wegen eines Kieferbruchs länger aus. Icon Sportswire via Getty Images

Die Chicago Blackhawks müssen längere Zeit ohne Connor Bedard auskommen. Der 18-jährige Stürmer aus Kanada hat sich bei der 2:4-Niederlage bei den New Jersey Devils nach einem Check von Verteidiger Brendan Smith einen Kieferbruch zugezogen.

Wie lange das Schlusslicht die Blackhawks (15. in der Western Conference) auf sein Ausnahmetalent verzichten muss ist noch offen. Bedard, der im Draft an Position eins gewählt worden war und in der bislang enttäuschenden Saison mit 15 Toren und 18 Vorlagen einer der Lichtblicke seines Teams ist, wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

"Connor war sehr traurig und niedergeschlagen", sagte sein Teamkollege Jason Dickinson: "Ich habe ihm gesagt, dass er positiv bleiben und die Situation annehmen muss."

Zahlreiche Ausfälle bei den Blackhawks

Dem Team, dem auch der Deutsche Lukas Reichel angehört, wird auch Nick Foligno nach der jüngsten Niederlage länger fehlen. Der Flügelstürmer steht wegen eines gebrochenen Fingers auf der Injured-Reserve-Liste und muss ebenfalls pausieren. Auch hier ist ein Duell mit Smith ursächlich, die beiden lieferten sich einen Faustkampf. Die beiden fügen sich in eine lange Liste an Ausfällen beim Team aus Chicago ein.

Am Sonntagabend steht für die Blackhawks das Heimspiel gegen die Calgary Flames (21 Uhr) an, am Mittwoch geht es gegen die Edmonton Steelers (2.30 Uhr).