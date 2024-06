Kidds kleine Kampfsansage - Doncic und die Olympia-Frage

Für die Dallas Mavericks endet die Saison mit einer Enttäuschung. Nach der Finalniederlage gegen Boston zeigten sich Luka Doncic & Co. geknickt. Coach Jason Kidd machte direkt eine kleine Kampfansage.

Dallas lag bereits mit 0:3 zurück und gewann dann Spiel vier. Die Mavs hofften auf das Wunder, denn noch nie hatte es in der NBA eine Mannschaft geschafft, nach einem solchen Rückstand noch zu gewinnen. Aber daraus wurde nichts, die Boston Celtics machten in Spiel fünf kurzen Prozess und feierten ihren 18. NBA-Titel.

"Das ist ein bitteres Ende einer wirklich guten Reise", sagte Kyrie Irving, der mit nur 15 Punkten (5/16 aus dem Feld) nicht überzeugen konnte. "Wir haben in dieser Saison eine Menge Fragen beantwortet. Und jetzt müssen wir einfach beständiger spielen."

Unter dem Strich bekam Topstar Luka Doncic einfach zu wenig Unterstützung. Der Slowene war der beste Spieler der Serie (28,9 Punkte, 8,1 Assists und 9,5 Rebounds in den Playoffs), musste jedoch zu viel alleine richten. Und dabei war er noch angeschlagen. "Es spielt keine Rolle, wie schlimm ich verletzt war. Ich habe gespielt, aber ich habe nicht genug getan", sagte Doncic, der versicherte: "Wir haben gesagt, dass wir in der kommenden Saison wieder zusammen kämpfen werden. Wir glauben dran."

Spielt Doncic bei Olympia?

In der Offseason wird es nun für das Front Office darum gehen, die Mannschaft noch breiter aufzustellen, um Doncic in genau solchen Spielen wie gegen Boston mehr Unterstützung zu bescheren. "Wenn du einen der besten Spieler der Welt in deiner Mannschaft hast, dann solltest du immer um den Titel spielen", machte Coach Jason Kidd eine kleine Kampfansage.

Aber nun gilt es erst einmal, die Wunden zu lecken und dann neu anzugreifen. Doncic muss sich nun mit der Frage beschäftigen, ob er bei den Olympischen Spielen in Paris, die am 26. Juli beginnen, für Slowenien aufläuft. "Ich will nicht darüber reden, was jetzt kommt. Ich habe einige Entscheidungen zu treffen. Ich versuche jetzt erst einmal, ein bisschen gesünder zu werden", so der angeschlagene 25-Jährige.