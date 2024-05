Kidd verlängert langfristig bei den Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks haben auf der Trainerposition Klarheit für die nächsten Jahre: Jason Kidd (51) hat sein Arbeitspapier bei den Texanern verlängert.

Bleibt in Dallas: Jason Kidd. MediaNews Group via Getty Images

Es läuft aktuell in Dallas. Gerade erst hat die Mannschaft um Luka Doncic und Kyrie Irving die zweite Runde der Playoffs erreicht und trifft dort nun auf die Oklahoma City Thunder. Zudem hat der Verein nun auch Planungssicherheit auf der Trainerposition. Das Team um Nationalspieler Maxi Kleber teilte am Montag mit, dass Kidd für mehrere Jahre unterschrieben habe. Eine genaue Laufzeit gaben die Mavs nicht bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass Coach Kidd unser Team auch in den nächsten Jahren führen wird. Er hat unsere Mannschaft in drei Jahren zweimal in die Playoffs geführt und wir freuen uns zu sehen, wie er diese großartige Franchise weiterentwickeln wird", sagte Dallas-Eigentümer Patrick Dumont.

Kidd trainiert seit 2021 die Dallas Mavericks und kennt den Verein bestens. An der Seite von Dirk Nowitzki holte der geniale Aufbauspieler 2011 die erste und bislang einzige Meisterschaft nach Dallas. In den Finals setzten sich die Mavs damals mit 4:2 gegen LeBron James und die Miami Heat durch.

Für eine erfolgreiche Zeit will der 51-Jährige nun auch als Trainer sorgen. In seiner ersten Saison schaffte er es mit den Mavericks direkt in das Conference Finale, wo dann die Golden State Warriors, die später gegen die Boston Celtics auch den Titel holten, eine Nummer zu groß waren. Die Mavs verloren die Serie klar mit 1:4.

Schwere Aufgabe gegen OKC

In der vergangenen Spielzeit verpassten die Texaner die Playoffs als Tabellenelfter komplett. In der aktuellen Spielzeit reichte es zu Platz 5. Mit den Thunder haben die Mavs nun in der zweiten Runde keinen leichten Gegner vor der Brust. Das Team rund um Topspieler Shai Gilgeous-Alexander ließ in der ersten Runde den New Orleans Pelicans beim 4:0-Sweep keine Chance. Als Hauptrundenerster ist OKC keineswegs zu unterschätzen.

Aber die Mavs haben in der Serie gegen die Clippers (4:2) gezeigt, zu was sie fähig sind. Doncic und Irving können das Team tragen. Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie findet in der Nacht auf Mittwoch um 3.30 Uhr (MEZ) statt.