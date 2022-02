Kickte schon Europa-League-Quali: Enis Saiti zum FV Eppelborn

RPS-Oberligist FV Eppelborn ist ein erfahrener Mann ins Netz gegangen: Mit Enis Saiti kommt im Sommer ein Mann mit reichlich Regionalliga-Erfahrung. Auch international kam der 32-Jährige schon zum Einsatz.

Über 200 Regionalliga-Einsätze hat Enis Saiti in seiner Vita stehen: Ausgebildet wurde der Linksfuß beim FC Kaiserslautern, wo er nach der U 19 in der FCK-Reserve auch den Sprung in den Herrenbereich machte. Es ging über Waldhof Mannheim weiter zu Wormatia Worms - und von dort über die Grenze zum luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch. Dort kam er in zwei Spielzeiten auf 28 Liga-Einsätze und acht weitere in der Euroa-League-Quali. Nach einem weiteren Jahr und sechs Einsätzen bei Ligakonkurrenten Victoria Rosport folgte die Rückkehr nach Deutschland, dort spielte er zuletzt für den SV Mettlach und den 1. FC Reimsbach.

Ab Sommer wird der Mittelfeldmann nun zum FV Eppelborn stoßen. "Mit seiner Erfahrung wird er unsere gesamte Mannschaft und insbesondere die junge Offensivabteilung bereichern", meldet der Verein via Facebook. Ob er das dann weiter in der Oberliga tut, ist noch offen: Eppelborn muss in der anstehenden Abstiegsrunde um den Klassenverbleib kämpfen.