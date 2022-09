Kickers werfen Drittligist Bayreuth aus dem Pokal

In der 3. Liga läuft es für Bayreuth noch nicht rund - und nun flog die SpVgg bei Regionalligist Würzburger Kickers auch noch aus dem Pokal. Besser machten es Ingolstadt und die Münchner Löwen.

Würzburg ist aktuell gut drauf, steht in der Regionalliga Bayern auf Platz zwei und wartete jüngst mit dem 5:2 in Schweinfurt auf. Und nun haben die Kickers das nächste Ausrufezeichen gesetzt und Bayreuth aus dem Pokal gekegelt. Der Drittligist, bei dem Neuzugang George sein Debüt feierte, erwischte den besseren Start und ging durch Eder in Führung (7.).

Aber die Gastgeber drehten durch einen Doppelpack von Caciel die Partie (34., 39.), vor der Pause legte gar Junge-Abiol das 3:1 nach (45.). Das 2:3 von Heinrich (65.) brachte der SpVgg, die in der 3. Liga nach sieben Spielen nur vier Punkte auf dem Konto hat, nichts mehr.

"Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht gut im Spiel. Haben zu viele Fehler gemacht und geraten in Rückstand. Aber nach diesen 20 Minuten haben wir das Herz in die Hand genommen und angefangen Fußball zu spielen. Der erste Treffer von Caciel war ein Türöffner für uns. Wir haben uns danach gute Chancen erspielt und machen die Tore. In der zweiten Hälfte hätten wir auf 4:1 erhöhen müssen. Aber alles in allem kann man sagen: geiles Spiel, geiler Kampf, guter Tag für uns", freute sich Wüzrburgs Trainer Marco Wildersinn auf der Vereinswebsite über den Einzug in das Viertelfinale des TOTO-Pokals.

Löwen und Ingolstadt weiter

Besser als Bayreuth machten es die Münchner Löwen, die gegen Regionalligist Türkgücü im Stadtduell mit 3:1 gewannen. Kobylanski vor der Pause (31.) und Tallig (72.) sowie Vrenezi (84.) erzielten die Treffer für den Tabellenführer der 3. Liga, der damit in die Runde der letzten Acht einzog. "Als Trainer bin ich immer zufrieden, wenn die Mannschaft souverän gewinnt", so Löwen-Trainer Michael Köllner auf der 1860-Website. "Bis zum 1:3 haben wir keine Torchance zugelassen. Jeder hat sich in dem Spiel von seiner besten Seite gezeigt."

Im Viertelfinale steht auch der FC Ingolstadt, der beim SV Schalding-Heining, ebenfalls Regionalligist, mit 3:0 gewann. Für die Treffer des Drittligisten sorgten Schmidt (31./Foulelfmeter), Kopacz (47.) und 0:3 Costly (69./Foulelfmeter).