Kickers und Haching im Gleichschritt - Burghausen siegt im Verfolgerduell

Am Freitagabend fand der komplette 14. Spieltag in der Regionalliga Bayern statt. Primus Würzburg siegte ungefährdet in Heimstetten, die schärfsten Verfolger, Unterhaching und Burghausen, gewannen jeweils ihre Heimspiele. Im Keller überraschte Fürth II mit einem Erfolg bei den kleinen Bayern, auch die Augsburger Reserve hatte Grund zur Freude.

Die Würzburger Kickers sind weiter auf Kurs, auch mit Schlusslicht SV Heimstetten hatte der Tabellenführer keine große Mühe. Es war zwar ein verhaltener Beginn in diesem Duell David gegen Goliath, dann aber zappelte die erste Chance der Gäste im Netz: Sané staubte nach einem Schuss zum 1:0 ab (18.). In Folge dominierten die Kickers zwar, Heimstetten konnte das Resultat aber bis kurz vor der Pause offen halten. Dann aber zirkelte Franjic einen direkten Freistoß zum 2:0 ins Netz (39.). Nach Wiederanpfiff stellte Sané per Strafstoß auf 3:0 (65.), in Folge spielte der Primus die Partie souverän runter und holte Sieg Nummer zehn in dieser Saison.

Enger lief es für die SpVgg Unterhaching im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach. Die Gäste schockten die Hachinger schon in der Anfangsphase: Herzner hatte nach einem schönen Angriff keine Mühe mehr, den Ball zum 1:0 im leeren Tor unterzubringen (16.). Aber der Heimelf gelang der Ausgleich durch Anspach, der einen Volley im Tor unterbrachte (36.). Am Ende einer unterhaltsamen Halbzeit stand so ein 1:1. In Durchgang zwei blieb das Geschehen lange offen, bevor die Hachinger die Partie in der Schlussphase doch noch für sich entschieden: Goalgetter Hobsch war nach einem ruhenden Ball mit dem 2:1 zur Stelle (78.), Anspach gelang per Direktabnahme sein zweites Tor des Tages (86.) - 3:1 der Endstand, mit dem die SpVgg Unterhaching den Kickers dicht auf den Fersen bleibt.

Tabellenplatz drei untermauerte Wacker Burghausen mit einem 4:0-Sieg im Verfolgerduell gegen den TSV Aubstadt. Mit rund einstündiger Verspätung wurde selbiges angepfiffen, die Aubstädter standen bei ihrer Anreise im Stau und gerieten dann auch auf dem Platz ins Hintertreffen. Denn Wacker agierte eiskalt: Sigl, der von einem Gegenspieler angeschossen wurde, sorgte für das 1:0 für die Heimelf (25.), Winklbauer erhöhte noch vor der Pause mit einem Doppelpack auf 3:0: Zunächst setzte er einen platzierten Ball flach in die Maschen (37.), dann düpierter er die gegnerischen Abwehrreihen und vollendete überlegt (41.). Da Schiedsrichter Wittmann nach einem Gesichtstreffer in der Kabine bleiben musste, ging es mit dessen Assistenten Dorfner in einen zweiten Durchgang, der aber auch keine neue Spannung mehr bringen sollte. Zwar gab sich Aubstadt nicht auf, ein Tor gelang aber nur noch der Heimelf: Bosnjak stellte kurz vor Ende auf 4:0 (84.).

Augsburg II braucht nur eine Halbzeit

Im Keller machte der FC Augsburg II mit einem klaren Sieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing von sich reden: Die Partie wurde dabei schon in Durchgang eins entschieden: Petkov per Kopf (13.), M’bila nach einer Kombination (22.), Cevis nach einem weiten Ball (31.) und Zehnter per Direktabnahmen (40.) waren die Torschützen für eine 4:0-Pausenführung der Heimelf. In Durchgang zwei war Augsburg näher dran an Tor Nummer fünf, traf die Latte. Der FCA überholt damit in der Tabelle sowohl den FV Illertissen als auch den VfB Eichstätt, für die es jeweils keine Punkte gab. Illertissen etwa unterlag dem neuen Tabellenvierten, der U 23 des 1. FC Nürnberg, mit 0:1. Vonic erzielte dabei vor der Pause das Tor des Tages für die Gäste, als er sich durch die Abwehrreihen der Heimelf ackerte (35.). Nach dem Pokal-Coup gegen die Löwen konnte der FVI unter neuer Führung in der Liga also nicht nachlegen.

Eichstätt verlor derweil gegen den 1. FC Schweinfurt mit 0:2. Die Tore erzielten bereits in Durchgang eins Kraus, der nach einer Ecke einen zweiten Ball zur 1:0-Führung ins Netz (10) legte, und Jabiri, der wenig später vom Punkt - er selbst war zuvor gefoult worden - auf 2:0 (20.) erhöhte. Eichstätt war an diesem Tag deutlich zu harmlos, um nochmals ranzukommen - Niederlage Nummer vier in Folge für den VfB.

Eine Punkteteilung gab es für zwei Teams, die noch knapp über dem Strich stehen: Der TSV Buchbach und der FC Pipinsried trennten sich mit 1:1. Die Heimelf zeigte dabei eine gute erste Hälfte, in der der einlaufende Walther nach Muteba-Vorlage auf 1:0 (27.) stellte. Auch in Folge erspielte sich der TSV gute Chancen, in der Schlussphase der Partie aber drückten die Gäste auf den Ausgleich, der noch vom Punkt fallen sollte: Pudic verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand (84.).

Türkgücü München zog währenddessen mit einem knappen 2:1-Erfolg an der Viktoria aus Aschaffenburg vorbei auf Rang fünf. In einem Duell auf Augenhöhe musste noch ein ruhender Ball für die Führung der Viktoria herhalten: Baier verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Pausenführung (35.). Nach Wiederanpfiff aber drehten die Gäste das Spiel, Berwein gelang erst der 1:1-Ausgleich (48.), dann besorgte der freistehende Woudstra den 2:1-Siegtreffer (60.).

Fürth überrascht bei den Bayern

Den Auftakt machten am frühen Abend zwei Partien: Dabei überraschte die SpVgg Greuther Fürth II im Reserve-Duell beim FC Bayern München II mit einem 4:2-Erfolg. Die 1:0-Führung in einer offenen Anfangsphase erzielte noch der Münchner Aydin, dessen Flachschuss von der Strafraumkante Keeper Schulz durchrutschte (14.). Fürth aber gelang zeitnah die Antwort, Littbarski war nach einer Flanke am langen Pfosten zur Stelle und markierte das 1:1 (22.). Nun übernahmen die Gäste gar das Kommando, agierten druckvoll und gingen so auch verdient in Führung: Raebiger behauptete sich im Strafraum und traf zum 2:1 (35.). Die Bayern kamen motiviert aus der Kabine und belohnten sich schnell, erneut war es Aydin, der aus der Distanz den 2:2-Ausgleich herstellte (48.). Aber auch darauf hatten die Gäste eine Antwort: Nach einer Ecke war Ismail mit dem 3:2 zur Stelle (62.). Die Bayern kassierten in der Schlussphase noch das 2:4 durch Kratzer (88.) und damit auch die fünfte Saisonniederlage. Die Fürther klettern mit den drei Punkten im Gepäck auf Rang 15.

Keine Tore gab es hingegen zwischen der DJK Vilzing und dem TSV Rain/Lech, ein umkämpftes Duell endete mit einem 0:0. Rain kam etwas besser in die Partie, Mitte der ersten Halbzeit aber musste Schmidt, der Keeper der Gäste, nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums mit Rot vom Feld. Doch die Heimelf wusste mit der über einer Stunde andauernden Überzahl nichts anzufangen, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

Montags schon steht dann Runde 15 an.