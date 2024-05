Kickers: Trio um Kammerbauer mit automatischer Verlängerung

Drei weitere Spieler bleiben in der kommenden Saison ligaunabhängig ein Teil der Stuttgarter Kickers: Die Verträge von Nico Blank (27), David Kammerbauer (27) und Loris Maier (25) verlängerten sich durch ihre bisherigen Einsätze in der Saison 2023/24 automatisch. "Urgestein" Blank, der schon als 14-Jähriger zum Verein stieß und seit 2016 zur 1. Mannschaft gehört, zählt dort ebenso zu den Stammspielern wie Defensivspieler Kammerbauer (seit Sommer 2019 im Team) und Mittefeldakteur Loris Maier, der im Sommer 2022 nach Stuttgart wechselte. "Alle drei Spieler haben ihre Qualität auf unterschiedlicher Weise und bringen somit nicht nur wertvollen Input, sondern auch Erfahrung in die Mannschaft", so Sportdirektor Marc Stein.