Kickers schlagen in Backnang zu: Gebrüder Maier wechseln nach Stuttgart

Die beiden Brüder Leon und Loris Maier wechseln zur neuen Saison vom Oberligisten TSG Backnang zu den Stuttgarter Kickers. Mit den Zwillingen wird die Mannschaft sowohl auf der Defensiv- als auch auf der Offensivposition verstärkt.

Leon Maier, der auf der Position des rechten Verteidigers zuhause ist, war in der aktuellen Saison in nahezu jedem Spiel im Einsatz für die Murrtaler. Sein Bruder Loris Maier, ein Offensivmann, stand in jeder Partie in der Startelf und erzielte stolze 17 Tore für die TSG. Und nun wollen die beiden 23-Jährigen den nächsten Schritt in ihrer Fußballkarriere gehen und haben gegenüber der TSG Backnang den Wunsch geäußert, im Sommer zum (Noch-)Ligakonkurrenten Stuttgarter Kickers zu wechseln.

Beide Vereine seien sich gemeinsam mit den Spielern schnell einig geworden, schreiben die Kickers in ihrer Pressemeldung. "Wir wollten Loris und Leon bei ihrem nächsten Karrieresprung keine Steine in den Weg legen. Selbstverständlich werden wir den sehr bedauern. Sowohl menschlich aber insbesondere auch sportlich. Letztendlich sehe ich den Wechsel mit einem lachenden und weinenden Auge", wird Marc Erdmann, TSG-Vorstandmitglied, in selbiger zitiert.

Aufgewachsen in Remstal

Mit den Zwillingen verliert die TSG zwei Eigengewächse: Die beiden Maier-Bruder wuchsen im Remstal auf, machten ihre ersten Fußballschritte beim TSV Schlechtbach. Über den VfB Stuttgart und dem FSV Waiblingen kamen die Brüder in der B-Jugend zu der TSG Backnang. Fortan spielten sie dort gemeinsam in den verschiedenen Jugendmannschaften bis hin zur ersten Mannschaft.

"Wir freuen uns sehr auf Loris und Leon und sind davon überzeugt, dass sie sehr gut in unseren Kader passen und schnell ihren Platz finden", so Kickers-Sportdirektor Marc Stein. "Dass der Wechsel nun so unkompliziert verlief, verdanken wir auch der TSG. Uns persönlich freut es, dass sich die beiden für die Stuttgarter Kickers entschieden haben, zumal noch andere Angebote vorlagen."

"Bisher kannten wir die Kickers nur als Konkurrenten und nun dürfen wir also das Trikot der Blauen tragen", so Loris Maier nach der Vertragsunterzeichnung. "Wir freuen uns sehr auf die neue Herausforderung und den Weg, den wir nun mit den Stuttgarter Kickers einschlagen werden", fügt Leon Maier hinzu.