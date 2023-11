Kickers-Remis gegen das Schlusslicht: Homburg verkürzt auf Rang eins - VfB-Reserve schießt Schott ab

Während sich der FC Homburg gegen Eintracht Frankfurt II durchsetzte, konnten die Stuttgarter Kickers nicht bei TuS Koblenz gewinnen. Der SGV Freiberg bezwang im Verfolgerduell die Hoffenheimer Reserve, der VfB II machte es gegen Schott Mainz deutlich. Düster wird es im Keller für die TSG Balingen, Hessen Kassel hingegen siegte in der Nachspielzeit. Bereits am Freitag zog Offenbach an Aalen vorbei.

Koblenz trotzt den Kickers

Letzter gegen Erster - die Ausgangslage vor dem Duell TuS Koblenz gegen Stuttgarter Kickers war klar. Doch die Partie endete mit einem torlosen Unentschieden. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein chancenarmes Spiel. Die TuS-Abwehr stand gut, den Kickers, die mehr Ballbesitz hatten, fiel offensiv nicht viel ein. In der zweiten Halbzeit sah Blank nach einer Aktion im Strafraum glatt Rot - Elfmeter für Koblenz war die Folge, doch Shaqiri traf nur den Pfosten und vergab damit die große Chance zur Führung für den Underdog. Der Primus agierte auch in Unterzahl couragiert, Koblenz kam nun zwar zu mehr Aktionen, wirklich gefährlich wurde es abgesehen von Esmels Versuch aber selten. Auf der Gegenseite vergaben die Stuttgarter eine Doppelchance durch Tekerci und Antlitz. In den Schlussminuten entwickelte sich ein offenes Duell, in dem die Hausherren jedoch häufig den letzten Pass verpassten.

VfB feiert Kantersieg

Die Reserve des VfB Stuttgart besiegte Aufsteiger Schott Mainz deutlich mit 6:0 und rückte damit auf Platz drei vor. Schon im ersten Durchgang war ein Klassenunterschied zu erkennen: Nach einem frühen Lattentreffer von Paula stellte wenig später Kastanaras auf 1:0 (10.). Beim 2:0 durch Drakis bereitete Paula vor (25.), Egloff traf dann nur zwei Minuten später zum 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es nach einem Foul an Egloff Elfmeter für die spielfreudige U 21, Paula traf zum 4:0 (45.+3). Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft am Drücker: Ein Angriff über Ulrich und Drakas landete bei Kastanaras, die mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das 5:0 erzielte (49.). Danach wurde es etwas ruhiger, ehe Galjen in der Schlussminute noch das halbe Dutzend voll machte (90.+2) - ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Überschattet wurde die Partie von der schweren Kopfverletzung von Schott-Akteur Silas Schwarz, der nach einem Luftzweikampf ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Barockstadt verzweifelt an von der Felsen

Erst zweimal konnte die SG Barockstadt in dieser Saison auswärts gewinnen, auch gegen Astoria Walldorf gelang es den Gästen trotz halbstündiger Überzahl nicht, das Spiel zu drehen. Die SG Barockstadt kam zunächst besser ins Spiel und bestimmte das Geschehen. Nachdem ein Kopfball von Tavares noch über das Gehäuse flog, erzielte Petö kurz darauf die verdiente Gästeführung. Nach einer Flanke gelangte der Ball zum Torschützen, der vom Sechzehner ins lange Eck traf (18.). Doch die Walldorfer, die bis dahin in der Offensive kaum in Erscheinung getreten waren, antworteten prompt: Nach einem langen Ball von Grimmer lief Barry alleine auf das Gäste-Tor zu und chippte den Ball über den Torhüter hinweg ins Netz (19.). Das weckte die Walldorfer in ihren Angriffsbemühungen und eine Viertelstunde später drehten sie die Partie. Der steil geschickte Manegold bediente Carl, der die Führung erzielen konnte (35.). Im zweiten Durchgang drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Walldorfs Keeper von der Felsen parierte zweimal stark. Tim Fahrenholz auf Seiten des FC Astoria musste nach einer knappen Stunde wegen Meckerns mit der Ampelkarte vom Platz, was die Gäste trotz eines Chancen-Festivals nicht nutzen konnten. Köhls Versuch wurde auf der Linie geklärt und Dittmann scheiterte in der Nachspielzeit erneut am starken von der Felsen.

Freiberg gewinnt im Verfolgerduell

Nach zuletzt drei Partien ohne einen Erfolg siegte der SGV Freiberg in einem richtungsweisenden Spiel gegen die TSG-Reserve. In den ersten Minuten agierten die beiden Spitzenteams zunächst mit offenem Visier, was sich auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Nach nicht einmal einer Spielminute sorgte Maroudis für die frühe Freiberger Führung. Sein Schuss aus spitzem Winkel schlug zwischen Pfosten und Torwart ein (01.) Doch die Antwort der Kraichgauer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Foulspiel im Strafraum der Hausherren verwandelte Schmahl den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (07.). In der Folge waren die Hoffenheimer die spielbestimmende Mannschaft und erspielten sich gute Chancen - allerdings ohne zählbaren Erfolg. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen auch die Freiberger wieder besser ins Spiel und bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Diesen schossen die Hausherren jedoch in die trüben Herbstwolken. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie zunehmend zerfahrener, bis ein schneller Konter die erneute SGV-Führung durch Kuhinja brachte (67.). Für die endgültige Entscheidung und den Endstand sorgte Kehl-Gomez mit einem Kopfball nach einer Ecke (84.).

Homburgs Pausen-Doppelschlag

Mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt II blieb der FC 08 Homburg auch im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen und übernimmt zunächst die Tabellenführung. Die formstarken Homburger taten sich gegen bissige Hessen zunächst schwer. Die erste Möglichkeit gehörte den Frankfurtern, doch Wenig scheiterte an Mayer im Kasten der Saarländer. Nach einer knappen halben Stunde erarbeiteten sich die Homburger dann mehr Spielanteile: Doch ein gefährlicher Abschluss von Hofmann wurde im letzten Moment geblockt und Torjäger Harres scheiterte in Folge eines Eckballs nur am Querbalken. Kurz vor der Pause scheiterte setzte Weihrauch für die Saarländer einen Versuch ebenfalls nur an den Pfosten, doch nur wenige Augenblicke später zappelte das Leder dann im Netz. Eine Flanke verlängerte Heilig und der freistehende Kirchhoff traf zur Homburger Pausenführung (45.+2). Kurz nach Wiederanpfiff schlugen sie dann erneut zu: Zur Stelle war wieder einmal Phil Harres. Eine Flanke von Dombrowka landete beim Torjäger, der sich um die eigene Achse drehte und einschoss (48.). Die Eintracht-Reserve stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Ignacio scheiterte am Pfosten und auch der Versuch von Wachs flog vorbei. Auf der Gegenseite verfehlten zwei Kopfbälle von Harres das Ziel nur knapp. Die Frankfurter Schlussoffensive hatte es noch einmal in sich, doch erneut stand der Pfosten den Hessen im Weg, so dass am Ende die Homburger jubeln durften.

Dzemailji lässt Kiene jubeln

Der TSV Steinbach verliert gegen in der Nachspielzeit gegen Hessen Kassel und bleibt damit im fünften Spiel in Folge ohne einen Sieg. Wie schon im ersten Heimspiel gegen die TSG Balingen unter Alexander Kiene legten die Kasseler auch gegen Steinbach einen Blitzstart hin. Torschütze war erneut Sercan Sararer. Nach einer Balleroberung im gegnerischen Strafraum bediente Kang den Ex-Bundesligaprofi, der den Ball aus acht Metern ins Gästetor schob (02.) Danach plätscherte die Partie vor sich hin, bis Steinbach-Haiger zum Doppelschlag ausholte. Zunächst traf Wähling im Anschluss an ein schönes Dribbling mit einem Flachschuss ins rechte Eck (23.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später landete eine Hereingabe am zweiten Pfosten, wo Maier das Spiel zu Gunsten der Steinbacher drehen konnte (25.). In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen. Von den Hausherren war offensiv wenig zu sehen. Ein Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff brachte sie jedoch zurück ins Spiel. Sararer verwandelte sicher zum Ausgleich und seinem zweiten Treffer des Tages (45.+4). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Bieler-Elf, doch keiner der unzähligen Eckbälle sollte den Weg ins Kasseler Tor finden. Stattdessen trafen die Hausherren: Den Lucky-Punch für die Hessen setzte Dzemailji nach einem Sararer-Zuspiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Balinger Aufholjagd kommt zu spät

Beim Debüt von Interimstrainer Denis Epstein setzte es für die TSG Balingen das vierte Spiel in Serie ohne einen Sieg. Die Mainzer dagegen schwimmen mit ihrem vierten Sieg in Folge auf einer Erfolgswelle. Die Gäste aus Mainz legten einen Blitzstart hin. Bereits nach vier Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Mata brachte die Mainzer mit seinem fünften Saisontor in Führung. Die zuletzt oft bemängelte defensive Stabilität der Balinger ließ auch unter Epstein in der ersten Halbzeit zu wünschen übrig. Kurz vor der Pause erhöhten die Mainzer. Torjäger Schmidt traf vom Punkt (36.). In der zweiten Halbzeit war es zunächst Richter, der mit dem dritten Mainzer Treffer für die vermeintliche Entscheidung sorgte (71.). Doch Balingen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam zurück. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte zunächst Schmitz mit seinem zweiten Saisontreffer für die TSG (75.). Die Balinger warfen alles nach vorne, doch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Bader (90.+2) kam zu spät und die Gäste konnten den Auswärtserfolg über die Zeit retten.

FSV-Erfolg dank Ünlücifci

Mit einem knappen Heimerfolg feierte der FSV Frankfurt den ersten Sieg nach zuvor vier sieglosen Spielen. Der Gegner vom Bahlinger SC muss nach drei Spielen ohne eine Niederlage dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Der Bahlinger SC musste dagegen nach drei Spielen ohne Niederlage einen Rückschlag hinnehmen. Ünlücifci erzielte mit seinem vierten Saisontor die Führung für die Gastgeber (17.). In einer zerfahrenen zweiten Halbzeit mit insgesamt fünf Gelben Karten und einer Ampelkarte für den Bahlinger SC in der Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, einen Treffer zu erzielen, um zumindest einen Punkt aus Frankfurt zu entführen. Für den FSV ein enorm wichtiger Erfolg, der den Abstand zum Bahlinger SC auf zwei Zähler schrumpfen lässt.

Offenbach im Alu-Pech und mit Lucky-Punch

Offenbach fand gut ins Spiel, dominierte den ersten Durchgang, ließ jedoch viel gute Chancen ungenutzt und hatte zudem zweimal Pech. In 7. Minute schlenzte Alvarez nach Ablage von Wanner die Kugel an den rechten Pfosten. In der 26. Minute landete auch Wanners Versuch nach einer schönen Kombination am Aluminium. Die Gäste aus Aalen hingegen hatten keine nennenswerten Möglichkeiten. Nach der Pause agierte der VfR etwas mutiger, kam immerhin zu zwei Eckbällen und einem Fernschuss, gefährlich wurde es aber nicht. Der OFC dagegen hatte kurz vor der Stundenmarke das nächste Brett, Müller scheiterte aber an Witte, der stark reagierte. Die folgende Ecke sorgte erneut für Alu-Frust bei der Heimelf - Sorges Kopfball landete am Querbalken (60.). Garcias Volley dagegen und Alvarez' Freistoß klärte wieder Witte in höchster Not (66./74.). Auch Nazarov scheiterte in der 88. Minute an Witte. In der Schlussminute brach Nazarov dann allerdings den Bann doch noch und überwand Witte nach einer Ecke mit aller Gewalt. Letztlich ein hochverdienter Sieg der Gastgeber, die ein schwaches Aalen damit in der Tabelle überholen.