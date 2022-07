Kickers Offenbach: Zadach bringt Regionalliga-Erfahrung von Schalke 04 II mit

Kickers Offenbach hat sich am Mittwoch auf der Torhüterposition nochmal verstärkt und den Transfer von Michael Zadach verkündet, der bei der U 23 des FC Schalke 04 bereits Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat.

Die kurze Zeit ohne Verein hat für Michael Zadach ein Ende. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wechselt der 22-jährige Torhüter zu Kickers Offenbach. Zwischen 2019 und Juni 2022 stand Zadach für den FC Schalke 04 II zwischen den Pfosten und absolvierte in dieser Zeit 29 Spiele in der Regionalliga West.

Den Sprung von einer Profi-Reserve zur ersten Mannschaft eines anderen Traditionsklubs geht der Schlussmann mit viel Ehrgeiz an, wie er in einer Meldung der Hessen unterstreicht: "Offenbach ist ein traditionsreicher Verein mit einer geilen Fankulisse, und das ist für mich als jungen Spieler natürlich sehr attraktiv. Ich freue mich auf die Erfahrung, die ich hier sammeln darf und möchte mit dem OFC den Aufstieg anpeilen."

Matthias Georg, Geschäftsführer beim OFC, sagt zum Transfer: "Mit Michael Zadach erhalten wir einen sehr talentierten Torhüter, der bereits einige Erfahrung in der Regionalliga West gesammelt hat und unser Torhüter-Trio komplettiert."