Kickers Offenbach: Viele Erkenntnisse für Parlatan

Kickers Offenbach wurde im Testspiel gegen Koblenz kalt erwischt. Doch Trainer Ersan Parlatan hat auch Positives gesehen. Abseits des Feldes sorgt die geplante Veräußerung weiterer Prozente der Profi GmbH für Gesprächsstoff.

Mehr zur REgionalliga Südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das einzige Testspiel während des Trainingslagers im türkischen Belek endete für Kickers Offenbach mit einer Enttäuschung. Dem Ligakonkurrenten FC Rot-Weiß Koblenz unterlag der OFC mit 1:3.

Für Gesprächsstoff sorgt beim Tabellendritten auch die Ankündigung des Präsidiums, weitere vier Prozent an Anteilen der Profi GmbH veräußern zu wollen. 680.000 Euro soll der Verkauf erzielen. Auf der Mitgliederversammlung am 27. Februar soll darüber abgestimmt werden. Zur Wahl steht dann in Torsten Möller (59) auch ein dritter Vizepräsident. Mit dem Chemieunternehmer will sich der Klub breiter aufstellen.

Derweil konnte Offenbachs Trainer Ersan Parlatan aus der ersten Testspielpleite der Wintervorbereitung "viele Erkenntnisse" mitnehmen. "Wir haben lange gebraucht, um uns auf die aggressive Spielweise der Koblenzer einzustellen", räumte er ein. Das Schlusslicht der Regionalliga Südwest hatte dem OFC mit harter Zweikampfführung und konsequentem Anlaufen überraschend heftig zugesetzt. Zu allem Überfluss patzte bei den beiden Gegentoren auch noch das Offenbacher Prunkstück, die Defensive. "Bei Standardsituationen hatten wir nicht die richtige Aufmerksamkeit", monierte Parlatan, nahm sein Team aber auch in Schutz: "Der Mannschaft fehlte nach harten Einheiten die mentale und körperliche Frische."

Mesanovic verlängert

Immerhin: Nach der Pause und Philipp Hosiners Anschlusstreffer zum 1:2 war der OFC zwischenzeitlich drauf und dran, das Spiel zu drehen. In der zweiten Hälfte durfte auch Mittelfeldtalent Almin Mesanovic (19) mitwirken, der seit dieser Saison dem Profikader angehört und im Trainingslager seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat.

An diesem Donnerstag fliegen die Kickers dann zurück nach Deutschland, am Sonntag folgt das letzte Testspiel beim Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim II. Das wird für Christian Derflinger (Verletzung am linken Spann) sowie Dominik Wanner (Sehnenverletzung im Oberschenkel) noch zu früh kommen. Die beiden Offensivspieler absolvierten im Trainingslager nur Reha und ein individuelles Programm.

"Eventuell müssen sie doch eine längere Ruhepause einlegen", fürchtet Parlatan. Noch eine Erkenntnis, die dem Trainer nicht schmecken dürfte.