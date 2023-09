Kickers Offenbach verpflichtet Ex-Schweinfurter Hadzic

Kickers Offenbach hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den vereinslosen Stürmer Benjamin Hadzic unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige war letzte Saison noch in Schweinfurt aktiv und kann in seiner Vita drei Kurzeinsätze in der Bundesliga vorweisen.

Benjamin Hadzic: Hier noch im Trikot des 1. FC Schweinfurt. IMAGO/HMB-Media