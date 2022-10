Kickers Offenbach schlagen nach der Pause zu - Steinbachs dritter Sieg unter Bieler

Am 11. Spieltag der Regionalliga Südwest steht eindeutig das Topspiel am Sonntag zwischen dem FC 08 Homburg und dem SSV Ulm 1846 im Blickpunkt. Doch erstmal wurde am Freitag gekickt. Die Kickers Offenbach fanden gegen Astoria Walldorf im zweiten Durchgang die benötigten Lücken. während der TSV Steinbach Haiger auch sein drittes Spiel unter Trainer Pascal Bieler gewann.

Am Freitag wollten die Kickers Offenbach dezenten Druck nach oben absondern. Im Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf nahmen die Hessen sofort das Heft in die Hand, blieben vor dem Tor aber lange zu ungefährlich. Bis zur 24. Minute, da segelte ein Freistoß von Derflinger brandgefährlich in den Strafraum, doch gleich drei Offenbacher verpassten den Ball um Haaresbreite. Bis zur Pause fand der OFC dann kein Mittel gegen eng stehende Gäste.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte auf einmal Walldorf zwei dicke Chancen, das optische Übergewicht blieb danach bei Offenbach. Genauso wie die Ideenarmut im letzten Drittel. Nach gut einer Stunde klappte es dann doch: Eine etwas zu weit geratene Ecke erlief Hosiner, spielte zu Jopek und dessen Flanke köpfte Zieleniecki im Zentrum zum 1:0 ein. Walldorf musste nun mehr riskieren, der OFC fand mehr Räume vor. Das nutzten die Hessen in der 82. Minute: Breitenbach kam in hohem Tempo über den rechten Flügel, fand in der Mitte Lemmer, der nach kurzer Ballannahme zum 2:0 einschoss. Mit einem Abstauber legte Garcia in der Nachspielzeit noch das 3:0 nach.

Beim TSV Steinbach Haiger ist der neue Trainer Pascal Bieler mit zwei Siegen gestartet. Am Freitag hieß der Gegner auswärts TSG Balingen. Und es ging gut los für die Gäste: Kircher, der sich später wohl schwerer an der Schulter verletzte, bediente in der 7. Minute Bisanovic, der aus dem Rückraum die Führung erzielte. Die TSG antwortete mit Wut im Bauch, Vochatzer hatte kurz hintereinander den Ausgleich auf dem Kopf beziehungsweise auf dem Fuß, doch einmal war die Latte und bei der zweiten Aktion TSV-Torwart Ibrahim im Weg. Just als Steinbach wieder mehr Spielanteile hatte, glich Balingen aus. Curda trieb über rechts den Ball nach vorne, passte zu Meiser, der das Leder in die obere linke Ecke platzierte (32.). Lange durften sich die Hausherren nicht darüber freuen, dann waren die Gäste wieder vorne. In der 36. Minute bugsierte Stock eine flache Hereingabe von Singer ins Netz. Kurz vor der Pause stand es 2:2, Akkaya wuchtete eine Flanke von Vochatzer per Flugkopfball in die Maschen (43.).

Die Partie büßte auch im zweiten Durchgang nichts von ihrem Unterhaltungswert ein. In der 56. Minute verwandelte Stock einen Freistoß direkt in den Winkel, Steinbach führte nach diesem sehenswerten Treffer erneut. Vochatzer initiierte auch danach einige gefährliche Balinger Angriffe. Tehe ließ auf der Gegenseite in der 66. Minute nach einem tollen Sololauf das mögliche 4:2 liegen. Noch dichter dran war Owusu kurz vor Ende der regulären Spielzeit, aber völlig alleingelassen schoss er an die Latte. Balingen wiederum haderte, dass Vegelin dazwischen im Eins-gegen-Eins an Ibrahim gescheitert war. Half alles nichts, Steinbach durfte mit dem Schlusspfiff den dritten Dreier unter Trainer Pascal Bieler bejubeln.

Heile Welt bei der SG Barockstadt

Samstags stehen fünf Partien auf dem Plan. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz will gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Volker Bagus, Sportlicher Leiter der SGB, bringt die derzeitige Lage der Mannschaft auf der vereinseigenen Internetseite auf den Punkt: "Wenn du als Aufsteiger zu Hause gewinnst und auswärts unentschieden spielst, ist die Welt in Ordnung."

In den restlichen Samstagsspielen steht der Tabellenkeller im Zentrum des Interesses. Eintracht Trier (13.) muss zum FSV Frankfurt, der mit dem Last-Minute-Sieg unter der Woche gegen Mainz II Selbstvertrauen getankt hat. Der SGV Freiberg (14.) empfängt den Bahlinger SC, der vor ein paar Wochen auch noch tief unten drin stand, mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen aber erstmal aus dem Gröbsten raus ist. Bei Rot-Weiß Koblenz (17.) gegen Wormatia Worms (16.) sind die Kellerkinder unter sich.

Hessen Kassel (18.) unternimmt gegen den VfB Stuttgart II den nächsten Anlauf auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Mittelfeldspieler Nils Stendera verriet in einem Interview auf der KSV-Homepage, dass Unentschieden, wie zuletzt in Walldorf (0:0), ihm nicht mehr reichen: "Ich sage immer 'Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen', aber in der jetzigen Situation zählen nur Siege." Wie das gelingen soll? Stendera: "Wir müssen die Stabilität der Defensive aus den letzten beiden Spielen mitnehmen und weiter die Null halten. Gleichzeitig aber unbedingt vorne was reißen. Nach vorne hin müssen wir die Ruhe bewahren, um einzunetzen." Der 22-Jährige ist überzeugt: "Die Mannschaft hat die Qualität, da unten herauszukommen, das wird jedes Mal beim Training gezeigt."

"Keine leichte Situation" für Ulm

Am Sonntag steigt dann der Kracher des Spieltags. Der Tabellenzweite FC 08 Homburg kämpft mit dem SSV Ulm 1846 um die Tabellenführung. Bei einem Sieg der Saarländer tauschen beide Teams die Plätze, andernfalls halten die Spatzen ihren Platz an der Sonne. Ulm kämpft derzeit mit ein paar Personalproblemen. "Es ist gerade keine leichte Situation für uns, aber das soll auch keine Ausrede sein", sagt Trainer Thomas Wörle, der auf den formidablen Saisonstart zurückblickt: "Das ist auf der einen Seite eine schöne Sache, aber dennoch wissen wir, dass wir noch was draufpacken müssen."

In Homburg ist man indes heiß auf das Spitzenspiel: "Wir erwarten mindestens 2500 Zuschauer. Und natürlich ist es unser Ziel, durch einen Sieg die Tabellenführung zu übernehmen", sagt Sportvorstand Michael Koch und ergänzt: "Die Stimmung im Verein könnte derzeit nicht besser sein. Die Zusammenarbeit zwischen sämtlichen Beteiligten ist bestens. Und natürlich macht es auch mehr Spaß, täglich wieder neu anzugreifen, wenn der sportliche Erfolg stimmt." Anders als Ulm kann FCH-Trainer Timo Wenzel personell aus dem Vollen schöpfen. Von der großen Zahl der Neuzugänge habe "wirklich jeder Spieler die Erwartungen vollauf erfüllt. Von daher passt es aktuell im Kader richtig gut. Der Konkurrenzkampf ist enorm - jeder gibt im Training Vollgas", berichtet Koch.

Im zweiten Sonntagsspiel will der FSV Mainz 05 II wieder zurück in die Erfolgsspur. Zwei 1:2-Niederlagen in Folge haben den Rückstand auf Platz eins auf sechs Punkte anwachsen lassen. Gegner ist diesmal auswärts der VfR Aalen, der nach dem 3:0 gegen Kassel am 2. September seitdem nur zwei Punkte in fünf Partien ergattern konnte, darunter aber immerhin ein Remis gegen Ulm.