Kickers Offenbach rüstet auf: "Wir müssen jetzt gucken, dass aus den Spielern ein Team wird"

Seit Mittwoch befindet sich Kickers Offenbach in der Sommervorbereitung für die anstehende Saison in der Regionalliga Südwest. Auf dem Trainingsplatz waren dabei einige neue Gesichter anzutreffen. Für Cheftrainer Christian Neidhart gilt es nun, aus der individuell verbesserten Truppe ein Team zu formen.

Nach seiner enttäuschenden Premieren-Saison als Trainer der Offenbacher Kickers hat Christian Neidhart bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Spielzeit eine freudige Erfahrung gemacht. "Wir haben zu fast 100 Prozent die Leute bekommen, die wir haben wollten. So eine Quote habe ich noch nicht erlebt", sagte der 55-jährige Fußballlehrer. Zumal es Nebenbuhler gegeben habe. In einigen Fällen sei viel Überzeugungskraft nötig gewesen. Zum Beispiel bei den jüngsten Zugängen Valdrin Mustafa (26, Jahn Regensburg) und Ron Berlinski (29, RW Essen), die von höherklassigen Klubs kamen. Man sei mit beiden nun taktisch flexibler. Ein System mit zwei Angreifern ist denkbar. Mustafa kann aber auch hängend spielen.

Problemstellen behoben

Zuvor hatte der OFC bereits Daniel Dejanovic (22, Eintracht Frankfurt II) fürs zentrale Mittelfeld und Boubakar Barry (28, Astoria Walldorf) sowie Stephan Mensah (24, Chemnitzer FC) für die offensiven Außenpositionen geholt. "Wir haben dort, wo es Probleme gab, mit den Transfers klar gezeigt, dass sich etwas verändert hat", stellte Neidhart klar.

Der erfahrene Trainer weiß aber, dass die Anhäufung guter Individualisten keinen Erfolg garantiert. "Das waren auch in der vergangenen Saison alles keine schlechten Jungs, aber die Konstellation hat nicht gepasst. Wir müssen jetzt gucken, dass aus den Spielern ein Team wird. Da sind auch wir Trainer gefordert. Das ist umso einfacher, je mehr eigene Handschrift dabei ist. Der Druck wird freilich nicht weniger. Wir wollen einen deutlichen Schritt nach vorne machen." Nicht nur, um den Anhängern etwas zurückzugeben, sondern auch denen, die die Weichen für die Kaderplanung gestellt haben. "Ich bin sehr froh über das, was man uns zur Verfügung gestellt hat. Ein großes Lob an alle: Vorstand, Aufsichtsrat, Sponsoren. Wir sind alle als Team aufgetreten."

Nicht mehr zum Team des OFC gehört Mele Mosqueda. Der Athletiktrainer, der erst vor der vergangenen Saison vom Liga-Rivalen FSV Frankfurt gekommen war, hat den Kickers zufolge seinen bis 2025 datierten Vertrag "fristlos gekündigt". Er wird mit Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen in Verbindung gebracht.

Hock fehlt beim Trainingsauftakt

Beim Trainingsauftakt am Mittwoch fehlte neben Maximilian Rossmann, der nach seinem Riss der Achillessehne eine Laufeinheit auf dem Platz absolvierte, und Talent Luca Horst (Knöchelbruch) auch Christian Hock. Der Geschäftsführer musste sich die Nase richten lassen, nachdem er vergangene Woche vor seinem Haus von einem Unbekannten niedergeschlagen worden war. Dabei verlor er auch einen Zahn. Privat habe er mit niemandem Ärger, stellte der 56-Jährige klar. Daher vermutet er, dass der Angreifer aus der Fußballszene kommt.