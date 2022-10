Kickers Offenbach: Ein Trainerwechsel mit Folgen

Der SSV Ulm 1846 hat seine erste Saisonpleite kassiert - ausgerechnet gegen die Kickers Offenbach, die mit neuem Selbstbewusstsein angreifen wollen.

Große Sprünge: Die Kickers Offenbach arbeiten sich in Richtung Tabellenspitze vor. IMAGO/Eibner

Der SSV Ulm 1846 schien 12 Spieltage lang unbesiegbar. Im 13. Spiel hat es das Team von Trainer Thomas Wörle nun erstmals erwischt. Ausgerechnet bei den Offenbacher Kickers, die zu Beginn der Saison unter Trainer Alexander Schmidt so gar nicht ins Rollen kommen wollten. Beim 3:1-Sieg in einem intensiven Regionalligaspiel zeigten die Offenbacher, welche Entwicklung sie seit dem Trainerwechsel genommen haben.

Ein kurzer Blick zurück: Nach dem 8. Spieltag lag Ulm elf Zähler vor dem OFC, der lediglich auf Rang 9 dümpelte und in acht Partien elf Gegentreffer kassiert hatte. Fünf Spiele später sind es nur noch sechs Zähler Rückstand. Der OFC, der erst von Interimscoach Alfred Kaminski und seit zwei Spielen von Ersan Parlatan betreut wird, hat in dieser Zeit 13 von 15 möglichen Punkten eingefahren. "Ich habe eine intakte Mannschaft übernommen", erklärte Parlatan und lobte die Arbeit von Kaminski, der ein verunsichertes Team stabilisiert und ihm den Spaß am Spiel zurückgegeben hat.

Parlatan hat daran nahtlos angeknüpft - und die Intensität im eigenen Spiel nochmals deutlich erhöht. Das bekam auch der Spitzenreiter zu spüren. Offenbach war nach fulminanter Anfangsphase durch Christian Derflinger in Führung gegangen und verteidigte danach leidenschaftlich den Vorsprung.

Parlatan sorgt für neue Energie

Wie schon in der Woche zuvor beim VfB Stuttgart II (2:0) wechselte Parlatan auch diesmal zum richtigen Zeitpunkt und führte dem OFC damit neue Energie zu. Das 2:0 war eine Co-Produktion der eingewechselten Semir Saric, Dominik Wanner und Torschütze Dejan Bozic. Das dritte Tor erzielte Wanner selbst. "Die Spiele werden oft von der Bank entschieden", sagte Parlatan: "Jeder Spieler, der reinkam, hat das Spiel bereichert."

Dem OFC-Coach, auf den nun die nächste brisante Aufgabe mit dem Gastspiel bei seinem früheren Klub TSV Steinbach Haiger wartet, war die Freude über den starken Auftritt gegen Ulm anzumerken. "Wir sind glücklich, dass wir den Rückstand verkürzen konnten. Jetzt wollen wir uns heranbeißen und das Feld von hinten aufrollen", kündigte er an.

Ulms Coach Thomas Wörle, 2005 bis 2008 selbst Profi beim OFC, nahm die erste Saisonniederlage gefasst auf. "Das 1:3 fiel zu deutlich aus", sagte er und lobte seine Mannschaft für die Reaktion nach dem Rückstand. "Wir haben einen Riesenaufwand betrieben, allerdings keine klaren Situationen vor dem Tor gehabt, weil der OFC gut verteidigt hat."

Als Knackpunkt hat Wörle eine elfmeterreife Situation beim Stand von 0:1 ausgemacht. Nicolas Jann war nach einem Zweikampf mit Maximilian Rossmann zu Boden gegangen, der Pfiff aber ausgeblieben.

"Ein klarer Elfmeter", befand Wörle, konzentrierte sich danach aber umgehend darauf, das Positive zu sehen: "Wir haben nie aufgegeben", lobte er sein Team, das nun zeigen muss, wie es mit dem ersten Rückschlag dieser Saison umgeht.