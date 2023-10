Kickers Offenbach: Alles eine Frage der Einstellung?

Die Leistungsschwankungen bei Kickers Offenbach sind eklatant: Von Konstanz fehlt jede Spur, auch wenn es am Dienstag gegen den SGV Freiberg wieder gut aussah beim Liga-Mitfavoriten. Für Hoffnung soll nun eine sich entspannende Personalsituation sorgen.

Die extremen Schwankungen der Offenbacher Kickers bleiben ein Mysterium, auch für den Trainer und die Spieler. Die Palette reicht von maßlos enttäuschenden Auftritten - zum Teil gegen Feierabend-Fußballer - bis zu richtig starken Darbietungen gegen die Topteams der Liga. Jüngstes Beispiel: Dem "Komplettversagen" (Sport-Geschäftsführer Christian Hock) in Walldorf (0:1) ließ der OFC zuletzt einen ebenso verdienten wie souveränen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den zuvor sieben Mal in Folge ungeschlagenen Tabellenzweiten SGV Freiberg folgen.

"Warum nicht immer so?", fragte Kickers-Coach Christian Neidhart im Anschluss an die Partie. Er hatte keine Antwort parat, die Spieler konnten ebenfalls keine liefern. "Wir wissen noch nicht, warum es uns nicht immer gelingt, alles zu geben. Aber wir arbeiten täglich dran", versprach Linksverteidiger Kristjan Arh Cesen, einer der wenigen konstanten Akteure im Kader.

Probleme mit den Underdogs

Auffallend ist die Diskrepanz zwischen Heim- (elf Punkte, 13:8 Tore) sowie Auswärtsspielen (fünf Punkte, 5:7 Tore). Und: Vor allem mit vermeintlichen Underdogs tut sich der OFC bislang schwer. Hinzu kommen individuelle Aussetzer. Folge: Die Kickers, die in früheren Jahren oft eine starke Defensive auszeichnete, spielten erst einmal zu null. Für Sport-Geschäftsführer Christian Hock ist das alles auch eine Sache der Einstellung. Dass die Mannschaft über individuelle Klasse verfüge, habe sie schließlich schon mehrfach unter Beweis gestellt. Arh Cesen sieht es ähnlich: "Wir wissen um unsere Qualität. Man muss sie aber auch in jedem Spiel zeigen. Das ist der Unterschied zwischen oben und unten."

Die Gründe für die Schwankungen sind vielfältig. Wegen Verletzungen war Neidhart immer wieder zu Umstellungen gezwungen, vor allem in der Defensive. Einige als Stützen eingeplante Spieler verpassten Teile der Vorbereitung (Nazarov) oder hatten vor ihrem Wechsel nach Offenbach längere Zeit nur wenig Spielpraxis (Alvarez, Staude, Sorge). Dass der stets ambitionierte OFC inzwischen seine elfte Regionalliga-Saison spielt, ist zudem laut Hock kein Zufall. "Man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles klappt, was in den Jahren zuvor nicht geklappt hat. Aber es muss Konstanz reinkommen und man muss immer 100 Prozent geben", fordert er.

Müller vor Debüt

Hoffnung macht unter anderem, dass sich die Personalsituation entspannt. Der neue Abwehrchef Alexander Sorge gab gegen Freiberg sein Comeback, Rechtsverteidiger Vincent Moreno Giesel könnte für das Spiel am Samstag (14 Uhr) beim FC Homburg ein Kandidat sein und Leon Müller, der vor der Saison vom benachbarten Ligarivalen FSV Frankfurt als großer Hoffnungsträger für die Sechser-Position geholt worden war, sich aber während der Saisonvorbereitung schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, trainiert bereits wieder mit der Mannschaft und soll zeitnah sein Debüt geben.