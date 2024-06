Kickers legen mit Petrovic nach

Die Stuttgarter Kickers sind im Transfermodus: Mit Milan Petrovic präsentierte der Vizemeister am Donnerstag einen weiteren Zugang. Der 21-jährige Innenverteidiger wurde in Esslingen geboren, mit 14 Jahren wechselte er zum VfB Stuttgart und durchlief dort die weiteren Jugendmannschaften, ehe es zum SSV Ulm ging. Zuletzt lief er für die TSG Hoffenheim II auf. "Milan ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der aber trotzdem schon eine gewisse Erfahrung mitbringt und sowohl mit Ulm als auch mit Hoffenheim in der Regionalliga vorne mitgespielt hat“, so Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers.