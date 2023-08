Kickers-Duell zum Saisonauftakt: Baustellen in Offenbach - Großer Respekt bei Stuttgart

Kickers Offenbach gegen Stuttgarter Kickers - viel namhafter könnte die Regionalliga Südwest am Freitag nicht in die Saison starten. Beim OFC geht "dank" Verletzungspech der Blick noch mal auf den Transfermarkt, in Reihen der Stuttgarter sieht Rückkehrer Luigi Campagna auf seine Mannen eine große Aufgabe zukommen.

Die Vorfreude auf den Saisonstart in der Regionalliga Südwest ist riesig bei den Offenbacher Kickers. "Ich freue mich auf eine große Kulisse und die Mannschaft", sagt der neue Geschäftsführer Sport, Christian Hock. Bis zu 10.000 Zuschauer werden erwartet am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen den Rückkehrer Stuttgarter Kickers.

Hock sieht den OFC gut gewappnet für eine Saison, in der der Traditionsverein den elften Anlauf nehmen wird, um aus Liga vier zu entkommen. Forsche Ziele vermeidet der Ex-Profi allerdings bewusst. "Wichtig ist, dass wir Kontinuität reinbekommen", sagt er. In den vergangenen Jahren war der stete Wandel die einzige Form der Konstanz am Bieberer Berg. Hock will mit dem neuen Trainer Christian Neidhart eine neue Kommunikationskultur einführen. Klare Strukturen, klare Aufgabenverteilung, lautet sein Credo.

Engl und Rafael Garcia auf dem Abstellgleis

Auf dem Platz wollen die Offenbacher Kickers auch klar und strukturiert vorgehen. "Wir werden frische Beine haben", gibt sich Christian Neidhart vor dem ersten Spiel optimistisch. Der Kader steht in weiten Teilen, weitere Veränderungen sind aber nicht ausgeschlossen. Torwart Maximilian Engl und Mittelfeldspieler Rafael Garcia spielen keine Rolle mehr, können bzw. sollen gehen. Ex-Kapitän Sebastian Zieleniecki will nicht mehr zurückkehren, der OFC einem Weggang nur bei entsprechenden Transferzahlungen zustimmen.

Und dann wäre da noch das Verletzungspech. Sascha Korb (Kreuzbandriss) und Leon Müller (Bänderriss im Sprunggelenk) fallen länger aus. Vor allem Müllers Fehlen schmerzt. "Er vereint alles, was man als Sechser braucht", räumt Hock ein. Nicht ausgeschlossen, dass der OFC auf dieser Position nochmal nachlegt, ebenso im Angriff. "Da brauchen wir noch einen anderen Stürmertypen, der mehr Tiefe ins Spiel bringt", sagt Neidhart. Bei aller Vorfreude wissen die Verantwortlichen also auch um die Baustellen.

Freitagabend am Bieberer Berg ist immer toll. 20 Uhr, die Flutlichter gehen an - das hat schon ganz viel von großer Bühne. Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers

Zum Offenbacher Gegner: Marc Stein bekommt das Grinsen fast nicht aus dem Gesicht, wenn er auf das Eröffnungsspiel angesprochen wird. Bereits seit Wochen freut sich der Sportdirektor der Stuttgarter Kickers auf das Auftaktspiel des Aufsteigers bei Kickers Offenbach. "Freitagabend am Bieberer Berg ist immer toll. 20 Uhr, die Flutlichter gehen an - das hat schon ganz viel von großer Bühne." Der frühere Bundesliga-Profi hat für beide Kickers - die Offenbacher und die Stuttgarter - einst in der 3. Liga gespielt. "Ich hatte viele schöne Erlebnisse. Im Umfeld des OFC habe ich noch einige Bekannte und freue mich immer dort zu sein." Doch am Freitagabend werden die alten Freundschaften für 90 Minuten ruhen. "Das ist für uns direkt ein ordentliches Brett, aber auch eine Wertschätzung dieses Spiel als Aufsteiger austragen zu dürfen. Für uns ist das eine gute Möglichkeit, sich als Verein zu präsentieren, dass wir zu Recht in dieser Liga sind und den Gegner direkt richtig fordern", sagt Stein.

Gut fünf Wochen hat Trainer Mustafa Ünal seine Mannschaft auf die neue Liga vorbereitet, inklusive viertägigem Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald. "Wir sind noch dabei, inhaltlich neue Sachen anzustoßen und dürfen uns nicht auf dem Erfolg der letzten Saison ausruhen. Aber die Jungs nehmen das gut an", bilanziert Ünal. Die Neuzugänge sind größtenteils direkt Kandidaten für die Startelf. Allen voran Niklas Antlitz, der mit vier Toren und drei Vorlagen in fünf Testspielen seinen Anspruch als Stürmer Nummer eins angemeldet hat. Auch er freut sich auf den Auftakt: "Ich hatte in der Regionalliga bisher noch nicht so häufig Gänsehaut. Aber beim Einlauf in Offenbach (mit Walldorf; Anm. d. Red.) war so eine Situation, das ist schon speziell."

Dornebusch pariert zwei Elfmeter

Den letzten Härtetest am vergangenen Samstag hat der SVK mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen beim Oberligisten 1. Göppinger SV in der zweiten Verbandspokalrunde bestanden. "Da wurde uns 120 Minuten alles abverlangt. Das war für die Physis und das Selbstvertrauen sehr gut", sagt Stein. Der neue Stammtorwart Felix Dornebusch zeigte sich mit zwei parierten Elfmetern bereits in starker Form.

Nicht nur deshalb sind die Blauen personell gut aufgestellt. Die Neuzugänge Christian Mauersberger und Daniel Kalajdzic, die im Laufe der Vorbereitung aussetzen mussten, sind wieder voll dabei. Auch die zuletzt angeschlagenen David Braig und Halim Eroglu sollten zur Verfügung stehen. Genauso wie Luigi Campagna, der nach seinem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch aus dem Verbandspokalfinale Anfang Juni wieder voll belastbar ist.

Für den defensiven Mittelfeldmann wird es die erste Rückkehr auf den Bieberer Berg seit seinem Abgang im Januar 2021. "Das wird sehr emotional. Der OFC ist ein besonderer Verein und von einigen Fans habe ich bereits Nachrichten bekommen. Ich freue mich, dort wieder anzutreten." Campagna ("Das wird ein heißer Tanz!") weiß, wie auch sein Trainer, was den Aufsteiger in Offenbach erwartet. "Über die Klasse des Gegners müssen wir nicht sprechen. Das ist Wahnsinn, was da an Qualität da ist. Aber wir haben auch unsere Stärken, die wollen wir einsetzen und dann schauen wir mal, wie schwer wir es dem OFC machen können", sagt Ünal. Sein Team wird von 500 Fans nach Hessen begleitet. Sie und allen voran Marc Stein hätten mit Sicherheit nichts dagegen, wenn die Stuttgarter Kickers auch nach dem Spiel Grund zur Freude hätten.

Die weiteren Spiele

Der Großteil des 1. Spieltags findet am Samstag mit sieben Begegnungen statt. Die TSG Balingen empfängt den Bahlinger SC. Aufsteiger TuS Koblenz hat eine schwere Aufgabe gegen Titelaspirant TSV Steinbach Haiger zu bewältigen. Der SGV Freiberg hat Neuling Eintracht Frankfurt II zu Gast, während Astoria Walldorf die TSG Hoffenheim II begrüßt. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz reist zum VfB Stuttgart II. Rückkehrer Schott Mainz muss zum FSV Frankfurt und Hessen Kassel spielt gegen den 1. FSV Mainz II. Beschlossen wird der Spieltag sonntags mit der Partie des FC 08 Homburg gegen den VfR Aalen.