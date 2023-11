Kickers-Coach Ünal: Im 100. Spiel zur Herbstmeisterschaft?

Beim Spiel der Stuttgarter Kickers am Sonntag gegen den FC 08 Homburg wird Mustafa Ünal zum 100. Mal als Cheftrainer der Blauen an der Seitenlinie stehen. Der 40-Jährige ist ein entscheidender Faktor, warum der Aufsteiger ganz oben steht.

Während bei manchen Vereinen der nass-kalte Herbst gepaart mit ungemütlichen Ergebnissen den ein oder anderen Blues mitbringt, strahlt die dritte Jahreszeit unter dem Stuttgarter Fernsehturm golden. Ungeachtet des Wetters reiten die Stuttgarter Kickers auch vor dem letzten Hinrunden-Spieltag weiter die Aufstiegseuphoriewelle und stehen an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Dank einer starken Halbserie kann der Aufsteiger mit einem Heimsieg am Sonntag (14 Uhr) gegen den FC 08 Homburg die Herbstmeisterschaft klar machen.

"Ich denke, damit hat vor der Saison keiner gerechnet, deshalb können wir uns über die Situation sehr freuen und für den Moment zufrieden sein. Aber gleichzeitig gilt es den Weg, der uns dahin gebracht hat, nicht zu verlassen und das ist harte Arbeit und eine unglaublich gute Teamchemie", sagt Lukas Kiefer. Der Mittelfeldmann spielt als Sechser eine zentrale Rolle für die defensive Stabilität des SVK und hat im Spitzenspiel beim SGV Freiberg am vergangenen Samstag seinen ersten Saisontreffer erzielt. "Das Tor kam zu einem sehr guten Zeitpunkt und hat uns als Mannschaft, aber auch mir persönlich sehr gutgetan, nach längerer Zeit wieder getroffen zu haben und der Mannschaft in dieser Hinsicht auch mal wieder etwas zu geben", sagt der 30-Jährige, der den Grundstein zum 2:0-Auswärtssieg gelegt hat.

Ünal will nicht drüber reden

Damit setzt sich die Erfolgsserie unter Mustafa Ünal fort. Der 40-Jährige feiert am Sonntag mit seinem 100. Pflichtspiel als Kickers-Trainer ein kleines Jubiläum, auch wenn ihm das selbst nicht wichtig ist. "Das steht nicht im Mittelpunkt. Ich spreche auch nicht gerne über mich selbst, das können andere machen. Ich versuche nach wie vor mit meinem Trainerteam zusammen der bestmögliche Trainer für meinen Verein und meine Mannschaft zu sein."

Bisher gelingt das sehr gut. Ünal kam 2017 als Jugendtrainer vom SSV Ulm nach Stuttgart-Degerloch. Zur Saison 2021/22 wurde er neben seinem Amt als U-19-Chefcoach auch Co-Trainer der 1. Mannschaft und übernahm die Kickers Ende September 2021 nach der Entlassung von Ramon Gehrmann auf Platz sieben der Oberliga als Cheftrainer. Im ersten Jahr wurde der Aufstieg als Zweiter in der Aufstiegsrunde zwar knapp verpasst, doch Ünal führte die Kickers zum Sieg im württembergischen Verbandspokal, damit in den DFB-Pokal und hier sogar in die zweite Runde. In der vergangenen Saison verlor man das Verbandspokal-Finale, stieg dafür aber souverän in die Regionalliga auf. Mit cleveren Verstärkungen entwickelt Ünal die Mannschaft weiter. Von 16 Spielen gingen gerade einmal zwei verloren. Mit zehn Gegentreffern stellt man die beste Defensive der Liga und hielt in neun Partien die Null.

In seinen bisher 99 Spielen kassierte Ünal mit den Kickers genauso viele Niederlagen wie Vorgänger Gehrmann zuvor in 52. "Ich denke, 'Musti' passt sehr gut zu dieser Mannschaft, weil er sehr hungrig ist und akribisch arbeitet. Trotzdem ist er immer für einen Witz oder eine gewisse Lockerheit, in Momenten, die es zulassen, zu haben. Diese Art zu arbeiten, tut uns als Mannschaft sehr gut", sagt Kiefer.

Schließt sich ein Kreis?

Und die Mannschaft zahlt zurück. Acht ungeschlagene Spiele in Folge halten die Träume vom Durchmarsch am Leben. Lukas Kiefer hat als junger Spieler 49 Drittliga-Spiele für den VfB Stuttgart II absolviert, in den letzten Jahren auf seinen Stationen beim 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim und SSV Ulm 1846 den Sprung in die 3. Liga aber stets verpasst. "Der Aufstieg wäre für mich etwas ganz Besonderes, da sich ein Kreis schließen würde. Es ist ein riesengroßer Traum, mit diesem Verein und diesen Fans mein 50. Drittliga-Spiel zusammen zu erreichen."

Doch zunächst wird sein Trainer am Sonntag gegen den Drittplatzierten Homburg das 100. Pflichtspiel auf der Bank absolvieren. "Da kommt eine der größten Herausforderungen, die man aktuell in dieser Liga bekommen kann, auf uns zu. Die Vorfreude, uns mit einer Top-Mannschaft im eigenen Stadion messen zu dürfen, ist sehr groß", sagt Ünal. Sein Team wird nicht nur in diesem Spiel alles geben, damit auch noch die Frühlingssonne mit Aufstiegshoffnungen über der Waldau strahlt.