Kickers behaupten die Spitze - VfB deklassiert die Eintracht - OFC knickt ein

Einen turbulenten Samstag sah die Regionalliga Südwest: An der Spitze gewannen die Stuttgarter Kickers in Freiberg, bei den Verfolgern setzten sich der VfB II, Hoffenheim II und der FC Homburg durch. Weiter sehr durchwachsen läuft es bei Kickers Offenbach, der OFC verlor gegen Mainz II.

Balingen vs. Schott: Kein Sieger im Keller

Das Kellerduell zwischen der TSG Balingen und Schott Mainz endete am Samstag mit einem 2:2, das keinem so recht weiterhilft. Es war ein umkämpftes Duell, in dem Schaber seine Balinger Mitte der ersten Hälfte sehenswert mit 1:0 in Führung schoss (23.). Doch Thum glich kurz vor der Pause zum 1:1 aus (44.). Nach Wiederanpfiff konnte Just die Partie gar zu Gunsten seiner Elf drehen (58.), ehe Almeida Morais der TSG mit seinem Treffer zum 2:2 immerhin noch einen Zähler rettete (81.).

Mainz dreht Partie in Offenbach

Ein Auf und ab ist es weiterhin für Kickers Offenbach: 1:3 endete die Partie am Samstag gegen die Reserve von Mainz 05. Dabei geriet der erste Durchgang, nach dem die Offenbacher mit 1:0 in die Kabine gingen, noch recht ordentlich. Früh schon staubte Urbich zur 1:0-Führung ab (9.), in Folge verpasste sein Team einen weiteren Treffer. Nach der Pause dauerte es aber nur wenige Minuten, und die Partie war auf den Kopf gestellt. Zunächst gelang den Mainzern durch Müller, der eine Derstroff-Vorlage nur mehr einschieben brauchte, der überraschende 1:1-Ausgleich (65.), dann durfte der Nachwuchs kontern und durch Mata mit 2:1 in Führung gehen (78.). Offenbach, nicht mehr wiederzuerkennen, fing sich nach einem Lupfer von Müller auch noch das 1:3 (86.) und läuft dem Geschehen in der Liga somit weiter hinterher.

Homburg legt in der Liga nach

Der FC 08 Homburg konnte nach seinem DFB-Pokal-Coup auch in der Liga nachlegen und bezwang im Verfolgerduell den TSV Steinbach Haiger klar mit 3:0. Dabei waren die Gäste im ersten Durchgang das bessere Team, erzielten zwei Abseitstore und scheiterten einmal am Pfosten. Doch nach Wiederanpfiff war es ein Fehler in der Hintermannschaft, der die Homburger auf Kurs brachte: Harres sagte danke und stellte auf 1:0 (49.). Steinbach war nun verunsichert, konnte nicht mehr an die Leistung vor der Pause anknüpfen, so erzielte Harres nach misslungener Abseitsfalle aus kurzer Distanz auch noch das 2:0 (73.). In der Schlussminute köpfte Kirchhoff nach einer Freistoßhereingabe den 3:0-Endstand.

Kickers behaupten in Freiberg die Spitze

Mit einem 2:0 im Topspiel beim SGV Freiberg geht die tolle Saison der Stuttgarter Kickers vorerst weiter. Es war ein unterhaltsames Duell, in dem die Gäste schon früh jubeln durften: Kiefer visierte das rechte Eck an und stellte auf 1:0 für die Kickers (8.). Aufregung gab es kurz vor der Halbzeit, als der Freiberger Trkulja als letzter Mann Tekerci foulte, dafür aber nur Gelb sah. Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her; beide Teams hatten ihre Chancen, bis schließlich Braig nach einer Ecke das aus Sicht der Stuttgarter erlösende 2:0 einköpfte (85.). Am Ende stand in einem umkämpften Spiel der neunte Saisondreier des Aufsteigers.

VfB II schießt die Eintracht ab

Es war das Verfolgerduell zweier Zweitvertretungen in dieser knappen Liga - dass der VfB allerdings gegen die Frankfurter Eintracht am Ende mit 6:0 gewann, war dann schon eine Ansage in Richtung Tabellenspitze. In schöner Regelmäßigkeit waren die Stuttgarter, die bei einem frühen Pfostentreffer noch Glück hatte, erfolgreich: Galjen eröffnete mit dem 1:0 (15.), dann traf Paula nur den Pfosten (22.). Genauer zielte Groiß mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0 (28.), Münst erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (35.). Der Frust der Gäste war entsprechend groß, Ghotra sah nach einem groben Foul an Hoppe die Rote Karte (41.). In Überzahl kam der VfB zu weiteren Möglichkeiten, Ulrich besorgte so in Minute 58 das 4:0. Dann traf Galjen ein zweites Mal und erhöhte mit dem 5:0 sein Torekonto auf 14 Treffer (74.). Den 6:0-Endstand erzielte Münst, auch für ihn der zweite Treffer an diesem Nachmittag.

Hoffenheim feiert fünften Sieg in Serie

Minimalistisch setzt die TSG Hoffenheim II ihren Trend fort und steht nun schon auf Rang zwei der Tabelle. Umkämpft war es zunächst, die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, die bis zur Pause keine Treffer sah. Das Tor des Tages fiel kurz nach Wiederanpfiff: Bischof zog dabei aus 20 Metern ab und traf zum 1:0 für die TSG. Zwar gab es weiterhin Gelegenheiten auf beiden Seiten, aber der FSV tat sich gerade gegen Ende der Partie schwer, wirklich Zwingendes auf den Rasen zu bekommen. Bischof traf für Hoffenheim nochmals Aluminium, am Ende aber blieb es beim knappen fünften Sieg in Serie für den Bundesliga-Nachwuchs.

Ein Strafstoß reicht Bahlingen

Einen umkämpften 1:0-Erfolg holte sich der Bahlinger SC am Samstag gegen die SG Barockstadt und vergrößert damit den Abstand nach hinten. In Durchgang eins tat sich nicht viel, der Gast hatte in einem schwachen Spiel die besseren Möglichkeiten. Ein Knackpunkt folgte dann Mitte des zweiten Durchgangs, als der Fuldaer Köhl binnen weniger Minuten zweimal Gelb sah und vom Platz musste. So konnte der BSC in der Schlussphase noch entscheidend stechen: Bei einer Hereingabe war eine Hand im Spiel, Novakovic verwandelte den folgenden Strafstoß zum 1:0-Siegtreffer unter die Latte (83.).