kicker-Tippspiel FAQ

An dieser Stelle findet Ihr Tipps und Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) rund um das kicker-Tippspiel.

Allgemeine Fragen

Was ist das kicker-Tippspiel?

Beim kicker-Tippspiel kannst du für Spiele Tipps abgeben, d.h. vor dem Anpfiff tippen, wie sie ausgehen. Für richtige Tipps und richtige Tendenzen kriegst du 1-3 Punkte. Im Laufe der Saison kannst du Punkte sammeln.

Wo finde ich das kicker-Tippspiel auf der Website und in der kicker-App?

Das kicker-Tippspiel findest du im Bereich Games. In der kicker-App findest du einen Menüpunkt in der Navigation, auf kicker.de im Header oder direkt unter kicker.de/tippspiel

Wie kann ich beim kicker-Tippspiel mitspielen?

Um Tipps abzuspeichern und Tippgruppen nutzen zu können, muss ein kostenloser kicker-Account vorhanden sein. Die Anmeldung kann direkt in der kicker-App oder auf kicker.de erfolgen.

Darf ich mit mehreren Accounts am Tippspiel teilnehmen?

Nein das ist leider nicht erlaubt. Jede natürliche Person darf nur mit einem Account am Tippspiel teilnehmen. Etwaige Missbrauchsversuche, um z.B. das Gewinnspiel positiv zu beeinflussen, können zum Ausschluss aus dem Tippspiel führen.

Das Tippspiel lädt nicht oder es gibt Fehlermeldungen

Das kicker-Tippspiel wurde für alle Endgeräte, Systeme und Browser entwickelt und wird laufend optimiert. Funktioniert etwas nicht, kann dies diverse Gründe haben. Bitte probiere folgende Dinge aus, damit wir bei eine Problemlösung helfen können:

1. Benutze einen anderen Browser (Chrome, Firefox, Opera etc.)

2. Benutze ein anderes Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop etc.)

3. Benutze ein anderes Netzwerk (z.B. mobiles Netz statt WLAN)

4. Aktualisiere deinen Virenscanner, deaktiviere AdBlocker

5. Logge dich aus deinem kicker-Account aus und wieder neu ein. Hast du eventuell noch einen anderen Account?

6. Schicke uns eine Screenshot mit der Problembeschreibung und deiner E-Mail-Adresse an community@kicker.de

Fragen zu Wettbewerben

Welche Ligen bzw. Wettbewerbe können getippt werden?

Es kann auf alle aktiven bei kicker verfügbaren Wettbewerbe (Profis und Amateure) getippt werden. Wir haben sie nach Profis und Amateuren getrennt, bei den Profis sind sie nach Kontinenten bzw. Ländern sortiert, bei den Amateuren nach Bundesländern.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Profis und Amateuren?

Bei Profispielen tippst du auf das korrekte Ergebnis (nach 90 Minuten), bei Amateurspielen nur auf die Tendenz (Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg). Profispiele werden live ausgewertet, Amateurspiele erst nach Abpfiff / Vorliegen der Ergebnisse.

Können auch andere Sportarten getippt werden?

Aktuell bieten wir neben Fußball auch Ligen und Wettbewerbe im Handball, Basketball, Eishockey und American Football an. Aufgrund der schwer zu tippenden genauen Ergebnisse gibt es auch hier das 1/X/2-System.

Ich möchte einen Wettbewerb nicht mehr tippen, wie kann ich ihn entfernen?

Im Wettbewerb findest du ganz unten eine Option, diesen zu entfernen.

Fragen zu Tipps und Punkten

Wie kann ich Tipps abgeben?

Du kannst die auf der Startseite angezeigten offenen / ungetippten Spiele einzeln tippen, oder von Spiel zu Spiel springen. Du kannst auch einen Spieltag eines Wettbewerbs aufrufen und dort alle Spiele in der Übersicht tippen oder ein Spiel öffnen und von Spiel zu Spiel springen.

Kann ich begonnene oder beendete Spiele noch tippen?

Nein, es können nur zukünftige und noch nicht angepfiffene Spiele getippt werden.

Wird mir angezeigt, ob ich richtig getippt habe? Wie kriege ich Punkte?

Während und nach einem Spiel wird im Scoreboard entsprechend angezeigt, ob richtig, falsch oder mit der korrekten Tendenz getippt wurde. Mehr Infos gibt's in der Übersicht der verschiedenen Scoreboard-Ansichten. Infos zu den Punkten findest du in den Spielregeln.

Was passiert mit den von mir gesammelten Punkten?

Die gesammelten Punkte werden summiert und jeder Tipper in einer Rangliste einsortiert. So sieht man immer, an welcher Position man aktuell steht.

Welche ungetippten Spiele werden mir im Tippspiel als "offene Spiele" angezeigt?

Es werden hier immer die Spiele der Wettbewerbe angezeigt, in denen du bis dato schon einmal mindestens ein Spiel getippt hat und die in den nächsten 5 Tagen stattfinden.

Welches Ergebnis wird bei K.o.-Spielen gewertet?

Im Tippspiel werden nur die Ergebnisse nach der regulären Spielzeit gewertet. Eine Wertung nach der Verlängerung oder nach dem Elfmeterschießen gibt es nicht.

Was passiert bei abgebrochenen oder ausgefallenen Spielen?

Es werden nur Spiele bewertet, die regulär beendet wurden. Wird ein Spiel abgesagt oder abgebrochen, werden keine Punkte vergeben. Wird ein Spiel nachträglich anders gewertet, wird es auch im Tippspiel aus der Wertung genommen.

Fragen zu Tippgruppen

Wie gründe ich eine Tippgruppe?

Auf dem Menüpunkt "Tippgruppe gründen" kannst du eine Tippgruppe erstellen. Du musst einen Namen vergeben und die zu tippenden Wettbewerbe auswählen. Anschließend kannst du Freunde, Kollegen etc. mit dem Einladungs-Link zu deiner Tippgruppe einladen.

Wie trete ich einer Tippgruppe bei bzw. wie funktionieren die Einladungs-Links?

Einen Einladungs-Link kannst du z.B. per Messenger an Freunde und Kollegen schicken. Mit Öffnen des Links wird eine Bewerbung für die Tippgruppe abgesetzt. Der Ligenadmin kann die Bewerbungen annehmen und ablehnen. Die Einladungs-Links können auch weitergeleitet werden, so dass Eingeladene weitere Freunde einladen können.

Kann ich aus einer Tippgruppe wieder austreten?

Diese Option findest du unten in der Tippgruppe. Wenn du als Admin aus der Tippgruppe austrittst oder deinen kicker-Account löschst, wird automatisch der älteste User (der erste, den nach Gründung beigetreten ist) in der Tippgruppe zum Admin.

Wie kann ich eine Tipprunde löschen?

Eine Tipprunde wird automatisch gelöscht, wenn kein User mehr darin ist. Als Admin musst du also alle anderen User entfernen und dann selbst austreten.

Wie verhält es sich mit meinen Tipps / Punkten und Tippgruppen?

Deine Tipps und Punkte in einzelnen Wettbewerben sind für alle Gruppen und die Gesamtwertung gültig. Wenn du im Laufe der Saison einer Tippgruppe beitrittst, nimmst du die bisher gesammelten Punkte mit.

Wo kann ich sehen, was andere Tippgruppenmitglieder getippt haben?

Wenn du auf ein Spiel klickst, sieht du nach dem Anpfiff die Tipps der anderen Tippgruppenmitglieder.

Sonstige Fragen

Kann ich mit dem Tippspiel Preise gewinnen?

Ja, siehe Preise für weitere Informationen.

Ich habe ein Problem bei der Anzeige meiner Tipps. An wen kann ich mich wenden?

Nutze unseren Feedback-Button weiter unten oder klicke hier, um das Problem detailliert zu schildern und eine E-Mail zu versenden. Die Gerätekonfigurationen wird uns dabei bereits direkt übermittelt. Wir versuchen dann schnellstmöglich behilflich zu sein.