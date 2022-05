kicker-Rangliste Sommer 2022: Trend schlägt Triumph

Während Frankfurt in Europa fasziniert, scheidet der FC Bayern in der K.-o.-Phase der Königsklasse zu früh aus. Insbesondere die Spitze der Liga verliert weiter an Klasse. Das zeigt auch die Sommer-Rangliste, deren Veröffentlichung in unserer Montagsausgabe startet.

Mit Frankfurt und Leipzig zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Europa League, davon eine sogar Titelträger: Die Bundesliga hat mit dem Triumph im kleinen Europapokal, der seit der Einführung der Europa Conference League der mittlere geworden ist, international ein Zeichen gesetzt.

Frankfurts Durchmarsch war eine absolute Highlight-Serie im ersten Halbjahr 2022. Aber so großartig der Triumph auch war, so wirkt er am Ende doch nur wie der neue, glänzende Anstrich einer Fassade, hinter der es nicht mehr wirklich erstklassig ist. Nach einem für den deutschen Fußball sonst enttäuschenden Halbjahr, das sich auch im Ergebnis der kicker-Rangliste widerspiegelt.

Kein Spieler in der Weltklasse: Schwaches Bayern-Halbjahr

Nach dem Leistungsabfall vor einem Jahr, als nur noch 27 Profis in die Weltklasse (2) oder die Internationale Klasse (25) eingestuft wurden statt zuvor 34 (5/29), und der Stagnation auf niedrigem Niveau im Winter vergangenen Jahres (3/23), hat sich der Negativtrend fortgesetzt. Erstmals seit dem Sommer 2019 ist kein Akteur in der Weltklasse vertreten und auch in der Internationalen Klasse musste die Liga einen erneuten Aderlass hinnehmen. Nur noch 19 Bundesliga-Profis erfüllten aus Sicht der kicker-Redaktion mindestens diesen Anspruch - also sieben weniger als noch Ende 2021.

Maßgeblichen Anteil hat das schlechte Halbjahr von Branchenprimus FC Bayern München. Das frühe Aus im Viertelfinale der Champions League gegen einen respektablen, aber nicht europäische Spitze darstellenden FC Villarreal sowie eine für Münchner Verhältnisse schwache Rückrunde sorgten für einen bemerkenswerten Tiefstand, was die Zahl der Bayern-Profis in der Rangliste betrifft.

Aufgepasst: Neue Kategorien der Rangliste seit Winter 2020/21

Bemerkenswert ist, wie viele Münchner ihr Niveau der Hinrunde nicht bestätigen konnten, als noch 13 Bayern-Profis ausgezeichnet wurden, von denen elf (!) in den beiden Top-Kategorien landeten. Auch die zuletzt am höchsten dekorierten konnten ihren Level nicht (ganz) halten: Spielten Robert Lewandowski und Thomas Müller in der Hinrunde noch Weltklasse, so finden sie sich beide jetzt nicht mehr in dieser wieder. Bei den Innenverteidigern verdiente sich kein FCB-Spieler das Prädikat Internationale Klasse.

Insgesamt schafften es nur acht Bayern-Spieler in dieses kicker-Ranking. Keine Spieler in der Weltklasse und insgesamt nur drei Münchner in den beiden Top-Kategorien - schlechter stand der FC Bayern zuletzt im Sommer 2009 da.

Kriterien: Nur die Leistung zählt, nicht das Potenzial

Allein den Leistungsabfall beim FC Bayern zu kritisieren, wäre allerdings ungerecht. Denn dass trotz der Münchner Baisse der Titelkampf in der Liga nie entbrannte, sagt einiges aus über das Niveau an der Spitze der Bundesliga. Der Trend der vergangenen Rangliste schlägt auf breiter Front das Momentum des Frankfurter Triumphs von Sevilla. Doch auch die Hessen zeigten in der sogar abstiegsreifen Rückrunde Schwächen, so dass die Zahl der Frankfurter Profis, die sich für die Internationale Klasse qualifizierten, überschaubar bleibt.

Verliert die Rangliste Haaland UND Lewandowski?

Als Beleg für die enttäuschende Gesamt-Performance der Liga dient auch das jüngste Trainerbeben, das nicht von ungefähr kommt. Doch vielleicht findet nach den diversen personellen Fehlentscheidungen im Sommer 2021 nun der eine oder andere ambitionierte Bundesligist zurück in die Spur und hebt das Niveau in der Liga wieder an.

Erst einmal muss jedoch vermieden werden, dass weiterer Boden gegenüber den Topligen in England und Spanien oder auch der wieder stärker werdenden italienischen Serie A verloren wird. Und allein dies wird mit dem sicheren Abschied von Erling Haaland zu Manchester City und dem möglichen Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona, die im Winter beide noch Weltklasse darstellten, schon schwierig genug.

In der am Montag erscheinenden Print-Ausgabe des kicker (ab Sonntagabend auch als eMagazine abrufbar) finden Sie die kompletten Rankings der Torhüter und der Innenverteidiger sowie weitere Informationen zur Gesamtperformance der Bundesligaspieler in der Rückrunde. Zwei Vereine stellen gar keinen Spieler in dieser Sommer-Rangliste, die meisten wiederum Leipzig, gefolgt von Leverkusen und Frankfurt. In unseren beiden darauffolgenden Ausgaben am 2. Juni (Donnerstag) und am 7. Juni (Dienstag) folgen die übrigen fünf Positionen der Bundesliga sowie die kompletten Ranglisten der 2. Liga, der 3. Liga und der Deutschen im Ausland.

Timeline: Alle kicker-Ranglisten der Bundesliga auf einen Blick