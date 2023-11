kicker Kids: So macht Mathe Spaß

Magst du Mathe? Den kicker Kids zeigen wir jedenfalls diesmal, dass Rechnen ganz viel mit Fußball zu tun hat.

Fußball, hat mal jemand gesagt, sei keine Mathematik. Stimmt das wirklich? Vielleicht nimmst du hier den einen oder anderen Tipp für den Unterricht mit.

Als Ottmar Hitzfeld vor rund 16 Jahren mal zu viele gute Spieler auf der Bank ließ, sich damit aber "verrechnete" und prompt nicht gewann, wurde der Trainer des FC Bayern und frühere Mathelehrer von seinem Chef Karl-Heinz Rummenigge mit den Worten gerüffelt: "Fußball ist keine Mathematik!"

Aber es gibt durchaus Beispiele, bei denen diese Themen zusammenhängen. Schau dir al die Bundesliga-Tabelle an. Allein die besteht aus 468 Zahlen. Möchtest du addieren, wie viele Tore die ersten fünf Teams zusammen erzielt haben? Auch bei der Torschützenliste kannst du das Rechnen üben: Wie viele Treffer erzielt Victor Boniface im Schnitt?

Akanji ist ein toller Kopfrechner

Sogar Geometrie gibt’s übrigens im Fußball: Wenn ein Spieler den Ball hat, sollte er immer zwei Anspielstationen haben, also das Trio sollte zusammen ein Dreieck bilden. Und wusstest du, dass es bei Manchester City mit dem früheren Dortmunder Manuel Akanji einen Profi gibt, der richtig cool im Kopfrechnen ist und damit sogar schon in einer TV-Show aufgetreten ist?

Hier geht's zum Tabellenrechner der Champions League

Ganz viel gerechnet wird vor letzten Spieltagen: Wer wird Meister, wer steigt ab? Oder auch in der Champions League, wenn der direkte Vergleich noch eine Rolle spielt. All das sind sichtbare Zahlen. Doch speziell im Hintergrund besteht der Fußball aus Formeln. Vor zehn Jahren wusste keiner, was ein xG-Wert ist. xG? Jetzt denkst du an dein Mathebuch, oder? Dahinter verbirgt sich der Expected-Goals-Wert: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler eine Torchance verwertet?

Du siehst: Fußball ist auch Mathematik. Aber es gibt auch große Unterschiede: Fußball ist zudem Emotion und Leidenschaft - und nicht immer logisch.