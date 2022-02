kicker Interview: 'EliasN97': "Der XMAS-Cup war das beste Event, das es im eSport je gab"

Elias 'EliasN97' Nerlich ist aktuell einer der erfolgreichsten Content Creator in der FIFA-Szene. Beim Eligella XMAS-Cup knackte er den Meilenstein von 150.000 Live-Zuschauern. Im exklusiven Interview verrät er uns, warum er kein eSportler mehr sein will, wo EAs Fehler liegen und wie es mit seinem Turnierformat weitergehen soll.

kicker eSport: Vor einiger Zeit hast Du Dich entschieden, als eSportler bei Hertha BSC aufzuhören und dich auf den Job als Content Creator zu konzentrieren. Wie kam es dazu?

Elias 'EliasN97' Nerlich: Ich habe mich dazu entschieden, Content Creator zu sein, weil es mehr zu mir passt, ich mehr Potenzial für die Zukunft gesehen habe und es mir mehr Spaß gemacht hat.

Wann hast Du erkannt, dass das der richtige Schritt ist?

Schon nach kurzer Zeit, in der ich gemerkt habe, dass mich die Leute unterstützen. Ich hatte zwar eine geringe Anzahl an Followern, aber eine hohe Zuschauerzahl. Die Leute, die zugeschaut haben, waren immer auf meiner Seite, ich hab eine sehr treue Community. Da ist mir dann aufgefallen, dass es der richtige Schritt ist.

Wenn EA Sports mit FIFA weiter diesen Weg geht, dann wird es nicht mehr vorangehen. Elias 'EliasN97' Nerlich

Warum ist es der richtige Weg für Dich?

Weil es mir mehr Spaß macht, als nur eSportler zu sein. Ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich keine Lust auf FIFA habe, spiele ich ein anderes Spiel. Als eSportler bin ich darauf angewiesen, ob das Spiel gut ist.

Du bist bei Hertha BSC groß geworden. Letztes Jahr trennten sich allerdings die Wege. Welchen Einfluss hatte Dein Ende bei der Hertha, die Karriere als eSportler definitiv an den Nagel zu hängen?

Am Ende war ich bei der Hertha ja auch Content Creator. Aber ich konnte nicht das umsetzen, wie jetzt bei FOKUS Clan. Dort bin ich in der Geschäftsführung und kann zum Beispiel mitentscheiden, welche Spieler wir holen.

Könntest Du Dir vorstellen, nochmal als reiner eSportler zurückzukehren?

Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ich werde immer versuchen, gut in diesem Spiel zu sein, was ich meiner Meinung nach auch noch bin. Sobald das nicht mehr der Fall ist, werde ich versuchen, mich wieder zu verbessern. Aber reines eSport-Niveau peile ich nicht mehr an.

Aufgrund der niedrigen Preisgelder und immer selteneren Offline-Turniere stellt sich die Frage: Lohnt es sich denn aktuell überhaupt, auf die Karriere als FIFA-Profi zu setzen?

Wenn jemand Lust darauf hat, dann soll er/sie es versuchen. Wer sein Hobby zum Beruf machen kann, das ist immer super. Es ist doch auch cool, eSportler zu sein, weil du mit PlayStation-Spielen dein Geld verdienst.

Wie bewertest Du derzeit die eSport-Szene?

Gut, also die Vereine werden immer professioneller, die Organisationen immer größer. Nur: Irgendwie stagniert das gerade alles mit den Offline-Turnieren. Klar: Aufgrund der Corona-Pandemie war das auch schwierig, aber ich hoffe, dass das irgendwann auch mal so groß wird wie bei anderen eSport-Titeln. Es gibt sehr viel Potenzial, aber das wird nicht komplett ausgeschöpft.

Was muss sich ändern?

Einiges. Das Preisgeld - es muss viel höher sein. Dann die Offline-Turniere, da müssen viel mehr stattfinden. Es muss viel mehr auf die Content Creator gehört werden beziehungsweise auf deren Communities, genauso wie die eSportler oder Gelegenheitsspieler. Da sie sich viel mit dem Spiel beschäftigen, können sie ein detailliertes Feedback geben. Dann wäre FIFA auch da, wo es sein sollte.

Warum hakt es bei EA Sports und dem Thema Offline-Turniere?

Ich habe mit dem Eligella XMAS-Cup gezeigt, dass es geht. Man kann Offline-Turniere austragen, man kann sie auch sehr cool machen. Die Zuschauer haben Lust darauf, was 150.000 Live-Zuschauer unterstreichen. EA muss nur ein paar Sachen ändern. Wie vorher erwähnt, sollten sie die Meinung der Content Creator und eSportler einholen. Das habe ich gemacht und es war das beste Event, das es im eSport-Bereich jemals gab. Das haben mir auch die beteiligten eSportler bestätigt. Da waren alle stolz darauf.

Viele in der Community sehen als Grund, warum es bei FIFA wenig Innovationen gibt, dass es kaum Konkurrenz gibt. Der größte Mitstreiter, eFootball/PES, kann dieses Jahr nicht mithalten. Glaubst Du, dass FIFA auch in den kommenden Jahren eine Monopolstellung haben wird? Und was könnte das für Auswirkungen auf das Spiel haben?

Wenn EA Sports mit FIFA weiter diesen Weg geht, dann wird es nicht mehr vorangehen. Eine Monopolstellung ist nie gut, sie sollten versuchen, sich immer zu verbessern. Und das ist bei einer Monopolstellung nicht der Fall, da sie machen können, was sie wollen. Eine gesunde Konkurrenz ist in meinen Augen immer gut, mal schauen, wie sich das entwickelt.

Was braucht es Deiner Meinung nach, um eine Konkurrenz-Situation zu FIFA aufzubauen?

Einfach ein zweites, gutes Spiel, was vielleicht ein bisschen Druck ausübt. Aber das gab es ja bis jetzt noch nicht.

Zu Deiner Zukunft: Wie planst Du, den Eligella-Cup weiter auszubauen?

Ich würde es genauso nochmal machen. Alles hat beim Eligella XMAS-Cup gestimmt, außer - meiner Wahrnehmung nach - das Preisgeld. Da hätte ich gerne noch mehr ausgeschüttet, aber da fehlen mir die finanziellen Mittel. Ansonsten würde ich natürlich gerne Zuschauer zulassen. Vielleicht auch noch ein Turnier in verschiedenen Sprachen, aber das ist auch nochmal was anderes.