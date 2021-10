kicker eSport Grind Week: 5 Tage, 5 Cups und immer 500 Euro Preisgeld!

In der Offseason gibt es kaum hochdotierte FIFA-Wettbewerbe? kicker eSport ändert das: Wir laden zur Grind Week, einem Turnier von Montag bis Freitag, mit dem Ihr gut in die Saison startet. Das tägliche Preisgeld: 500 Euro!

Herzlich willkommen in der neuen FIFA Saison! Am Anfang der Spielzeit steht alles im Zeichen der Eingewöhnung, des Ausprobierens und des Testens des neuen FIFA. Turniere sind rar gesät - Wo soll man also seine frisch erworbenen Skills unter Wettkampfbedienungen testen? Wo gibt es Preisgeld zu verdienen?

Wir haben da was: Die kicker eSport Grind Week!

Am 11. Oktober starten wir eine Turnier-Serie von Montag-Freitag mit hohen Gewinnen. Jeden Tag staubt der Gewinner des Turniers 500 Euro Preisgeld ab. Richtig, keine FIFA-Points oder Guthaben, sondern Preisgeld. Auch der Zweitplatzierte geht nicht leer aus: Unser Partner Turtle Beach stellt für alle Zweiten das Recon 500 Headset - Arctic Camo zur Verfügung!

Warum machen wir das?

Zum Saisonstart haben FIFA-Zocker und Profis nur wenige Möglichkeiten, ihr Können mit anderen Spielern zu vergleichen, und immer nur gegen dieselben Kumpels und Teamkollegen spielen - Das hilft kaum für die ersten offiziellen Wettbewerbe der Saison.

Was gerade den Profis auch nicht hilft: Es gibt wenig zu verdienen in der Offseason. Wir ändern das! Die Grind Week soll der Euch eine Basis geben, um das Team aufzubauen oder einfach Spaß am Wettbewerb zu haben.

Damit alle gute Möglichkeiten zum Testen haben, spielen wir auch nicht nur FUT, sondern variieren den Modus. Schließlich findet zum Beispiel die VBL ja erstmal im 90er statt.

Seid dabei!

128 Plätze stehen jeden Tag zur Verfügung und am Freitag treten die jeweiligen Tagessieger nochmals in einem großen Finale gegeneinander an.

Anmeldung Beginn: 04.10 um 12 Uhr für alle Cups

Schluss: 10.10 um 23 Uhr für alle Cups

Seid dabei, testet unter Wettkampfbedingungen und sackt das Preisgeld ein. Denn auch die Profis sind zum Anfang der Saison noch nicht auf Weltklasse-Niveau.

Anmelden könnt Ihr Euch hier!

Tag Modus Teilnehmer Regeln 11. Oktober FUT 128 Single Elimination, Best Of One 12. Oktober 90er 128 Single Elimination, Best Of One 13. Oktober FUT 128 Single Elimination, Best Of One 14. Oktober 90er 128 Single Elimination, Best Of One 15. Oktober FUT 4 Single Elimination, Best Of Two

"Dieses Turnier ist nicht mit Electronic Arts Inc. oder seinen Lizenzgebern verbunden und wird von diesen nicht gesponsert."