kicker eSport feiert Geburtstag: Geschichten aus 10 Jahren Berichterstattung

kicker eSport feiert 2024 seinen 10. Geburtstag und wir sprechen darüber! Von Anfängen, Grundsätzen, Schwierigkeiten und Entwicklungen bis hin zum Stand der Dinge - wie hat das eigentlich alles funktioniert?

Wer innerhalb einer gefestigten und traditionsreichen Publikation wie dem kicker eine eSport-Sparte ins Leben rufen möchte, steht so manchen Herausforderungen gegenüber - allen voran einer journalistischen Verantwortung. Im Interview erinnerte sich Produktmanagerin Nicole Lange schon vor einigen Wochen zurück, wie das Magazin sich in der Anfangszeit etablierte und seinen Platz in der Branche fand.

Doch wie hat sich kicker eSport seither entwickelt, wie hat sich die Berichterstattung über das kompetitive Gaming intern wie extern behauptet? Welche Herangehensweisen verfolgen Abteilung und Redaktion? Welche Meilensteine und Anekdoten pflasterten die letzten zehn Jahre? All diese Fragen werden heute Abend um 19.30 Uhr im neuen kicker eSport Talk beantwortet - von einigen Pionieren dieser Geschichte.

Host-Duo und Redaktions-Urgesteine

Host Christian Gürnth, der schon seit vielen Jahren Livestreams für kicker eSport veranstaltet, hat sich einerseits seinen Caster-Kollegen Jan Bergmann an die Seite geholt - Er ist der erste Twitchhost des Magazins überhaupt. Zusätzlich wird er durch zwei berichtende Urgesteine unterstützt: Produktmanagerin Nicole Lange, die selbst über Jahre hinweg die redaktionellen Geschicke bei kicker eSport aufbaute und leitete.

Abgerundet wird das Quartett durch Holm Kräusche, der aktuell die Redaktion von kicker eSport anführt. Gemeinsam werden sie den Werdegang des Mediums skizzieren, in Erinnerungen schwelgen, über die eSport-Szene an sich philosophieren - und natürlich auch eure Fragen beantworten!

Podcast Boykott gegen die Falschen? In /gg Folge 44 sprechen wir über den geplanten, dann aber fehlgeleiteten Boykottversuch gegen EA SPORTS FC, über die Kooperation zwischen Weisser Ring und der Uniliga sowie über 10 Jahre kicker eSport. alle Folgen

Ihr wolltet also schon immer wissen, wie Berichterstattung im eSport funktioniert, wie man sich am Markt behauptet und wie die richtigen Strukturen dafür geschaffen werden? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein und diskutiert im Chat mit.

Die Termine im Mai. kicker eSport