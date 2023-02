kicker eFootballer des Jahres: Die Stimmen sind ausgezählt

Ihr habt abgestimmt, wir haben ausgezählt. Es war ein knappes Rennen!

Die Stimmen sind ausgezählt! Eine Woche Zeit hattet ihr, um für die Nominierten des kicker eFootballer des Jahres 2022 zu stimmen. Über 20.000 Votes sind eingegangen und die beiden vorderen Plätze sind nur hauchdünn auseinander. Gerade einmal 3,5 Prozent der Stimmen trennen den eFootballer des Jahres vom Vize.

Wer gewonnen hat? Das wird am 1. März 2023 verraten. Wir organisieren nun alles rund um die Verleihung und sagen euch zeitnah Bescheid, wo und wie ihr zuschauen könnt.

In der Zwischenzeit: Schaut doch nochmal in unsere Porträts der fünf Nominierten. Denn auch wenn es am Ende nur einen Sieger gibt - alle von unserer Redaktion und den Experten ausgewählten Kandidaten haben eine herausragende Saison gespielt.

Die Nominierten zum kicker eFootballer des Jahres

Der Schlüsselspieler: Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj



Wie Phönix aus der Asche: Berkay 'BerkayLion' Demirci



Der Herausforderer: Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen



Newcomer der Saison: Levy Finn 'levyfinn' Rieck



Der Weltmeister: Umut 'Umut' Gültekin