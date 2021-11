Kicker Butker schießt Kansas zum Sieg gegen die Giants

Die Kansas City Chiefs wissen in der NFL-Saison 2021 weiterhin nicht zu überzeugen. Doch dank Kicker Harrison Butker reichte es gegen die New York Giants zum Sieg.

Lange Zeit hatte es im Arrowhead Stadium in Kansas City nach einem Erfolg der Gäste ausgesehen. Bis weit in das Schlussviertel führen die New York Giants mit 17:14, die Chiefs taten sich gegen den Außenseiter, der bis dato erst zwei Partien gewonnen hatte, sehr schwer. Doch der Super-Bowl-Finalist der letzten Saison konnte sich auf Harrison Butker verlassen. Der Kicker der Chiefs glich knapp neun Minuten vor dem Ende mit einem Field Goal aus 36 Yards zum 17:17 aus. Nachdem die Angriffsbemühungen der Giants im folgenden Drive mit einem Punt endeten, kamen die Chiefs noch einmal an die Reihe.

Mahomes mit persönlicher Negativserie - Aber auch zwei Big Plays im letzten Drive

Mit zwei Würfen - einmal auf Tight End Trevis Kelce (29 Yards) und einmal auf Wide Receiver Mecole Hardman (24) führte Mahomes sein Team bis an die 9-Yard-Linie der Giants. Doch ein Touchdown wollte nicht mehr gelingen, so dass im vierten Versuch erneut Butker auf das Feld musste. Der 26-Jährige behielt die Nerven und verwandelte aus 34 Yards zum 20:17-Endstand.

Mahomes blieb auch im achten Spiel unter seinen Möglichkeiten. Der Super-Bowl-Sieger von 2019 und MVP von 2018 brachte 29 seiner 48 Pässe für 275 Yards Raumgewinn sowie einen Touchdown an den Mann. Allerdings unterlief Mahomes erneut eine Interception - es war bereits das siebte Spiel in Folge, in dem der 26-Jährige mindestens einen Fehlpass hatte. Dies unterlief im bisher weder in der NFl, noch am College oder der High School.

Durch den Erfolg im achten Spiele stehen die Kansas City Chiefs mit einer Bilanz von vier Siegen bei vier Niederlagen auf Rang drei in der AFC West. Die Giants (2:6) verlieren in der NFC East mal wieder die Play-offs vorzeitig aus den Augen.