"kicker business solutions" geht an den Start

Der Olympia-Verlag gründet eine Sportagentur: "kicker business solutions". Mit dem weitreichenden kicker-Netzwerk und der großen Sportexpertise im Unternehmen können für Kunden künftig maßgeschneiderte Kampagnen, innovative Events und Workshops mit Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness realisiert werden. Die Crossmedia-Kompetenz in den Bereichen Vermarktung, Redaktion und Sponsoring fließt in die neue GmbH ein. Das umfangreiche Beratungs- und Umsetzungsportfolio bleibt der kicker-DNA treu: Das Unternehmen will über den Sport emotionale Markenerlebnisse schaffen und so Begeisterung für seine Kunden wecken. Geschäftsführer der Agentur wird kicker-Vermarktungsleiter Martin Schumacher.

Weiterentwicklung des Bereichs "Kooperationen"

Die neue GmbH ist die konsequente Weiterentwicklung des Bereichs "Kooperationen", die der Verlag bereits 2014 etablierte. Intention war schon damals, die wachsenden Wünsche von namhaften Partnern nach individuellen Lösungen mit Corporate Publishing, Content Marketing und verschiedenen Events zu erfüllen. Diese erfolgreiche Strategie wird mit der Gründung von "kicker business solutions" nun weiter ausgebaut: "Unsere Kooperationen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und sind zu einem dynamischen Motor unseres Vermarktungsgeschäfts geworden", sagt Olympia-Verlag-Geschäftsführerin Bärbel Schnell, "die neue GmbH soll noch deutlicher machen, dass wir über das Knowhow verfügen, für unsere Business-Kunden vielfältige Lösungen für die verschiedensten Plattformen erarbeiten zu können."

Von links: Martin Schumacher (Geschäftsführer „kicker business solutions“), Bärbel Schnell (Geschäftsführerin „Olympia-Verlag“), Klaus Smentek (Kreativchef „kicker business solutions“) Christine Blei

Verbindung von Sport & B2B

Martin Schumacher sieht mit der neuen Agentur große Chancen, den Sport mit Services im Bereich Business-to-Business zu verbinden und authentische Markenerlebnisse zu entwickeln. Dabei hat er beim Neugeschäft neben den klassischen Mediakunden insbesondere auch Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer starken Ausrichtung im B2B-Bereich im Blick. "Diese verfügen oft nicht über Media-Etats, sondern setzen stark auf die direkte Kommunikation mit ihren Business-Kunden. Und genau hierfür bieten wir künftig die jeweils passende Lösung", sagt Schumacher. Kreativchef der neuen GmbH ist Klaus Smentek, der bereits den Bereich "Kooperationen" leitete. Smentek und sein Team wollen Kunden mit neuen Ideen begeistern: "Qualität, Leidenschaft, Fairness und Schnelligkeit - dafür steht der kicker und dafür steht auch kicker business solutions." whz

