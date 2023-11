kicker Audio News & Podcasts

Der kicker bietet seinen Usern mehrere Formate zum Hören, die auf unserer Website, in den Apps, als Podcast, über RSS, Sprachassistenten oder die gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Deezer abgerufen und abonniert werden können. Wir stellen die unterschiedlichen Formate vor:

Die Audio-Angebote des kicker

Mit Google Assistant lässt sich der aktuellste kicker Podcast jederzeit durch "Ok Google, spiele die aktuellsten Nachrichten vom kicker ab" oder mit dem kicker Amazon Alexa Skill durch "Alexa, starte den Podcast vom kicker" starten.

kicker Daily

Das Wichtigste aus der Welt des Fußballs und darüber hinaus. kicker Daily informiert, ordnet ein und diskutieren mit denen, die ganz nah dran sind an den wichtigsten Themen des Tages. Montag bis Freitag, pünktlich zum Feierabend - kompakt in unter 15 Minuten.

Podcast Heimspiel gegen die Heimat - wie wird das für Gündogan? Deutschland gegen Türkei - was macht das mit Kapitän Gündogan, der auf die Heimat seiner Eltern trifft? Und wo spielt Kimmich? Dazu: Ein Hintern für den guten Zweck. alle Folgen

kicker meets DAZN - der Fußball Podcast

In "kicker meets DAZN - der Fußball Podcast" sprechen die beiden Moderatoren Alex Schlüter und Benni Zander mit hochkarätigen Gästen und kicker-Experten über das Geschehen in der Bundesliga und dem Europacup. Die neue Folge gibt es immer am Montagabend. In unserem Player könnt ihr natürlich auch die alten Folgen nachhören.

Podcast KMD #188 Mehr Stadionhopping geht nicht! Alex hat frische Eindrücke aus Neapel, Leverkusen und vom Millerntor im Gepäck, während Benni dafür nicht mal seine Stadt verlassen musste. Die KMD-Crew bespricht dabei natürlich alles, was das abgelaufene Bundesliga-Wochenende zu bieten hatte. alle Folgen

FE:male view on football

Endlich ist er da: der erste kicker-Podcast von zwei Frauen. Turid Knaak und Anna-Sara Lange liefern in "FE:male view on football" den weiblichen Blick auf den Fußball.

Podcast FE:male #22 - Frank Schmidt Vom Bankkaufmann zum Vereinstrainer mit der längsten Amtszeit! Den Mann hinter dieser beeindruckenden Vita wollten wir unbedingt kennenlernen und haben uns aufgemacht ins herbstliche Heidenheim. Dort treffen wir einen sympathischen und gutgelaunten Frank Schmidt, Cheftrainer des Bundesligaaufsteigers FC Heidenheim. Der 49-jährige erzählt uns, warum es in Heidenheim ein Stück weit speziell ist und jeder Spieler auch menschliche Züge haben muss. Er erklärt, warum er sich als Dienstleister seiner Mannschaft sieht, wie viel Fußballromantik eigentlich im Verein steckt und wieso man auch schon mal einen Spieler verpflichtet hat, der eigentlich nicht ins Konstrukt passte. Außerdem sprechen wir mit dem gebürtigen Heidenheimer über sein Buch. Er verrät, ob er schon eine Lesekritik von Xavi Alonso bekommen hat und warum er jetzt keine Exemplare mehr an die Trainerkollegen verschenkt. Humorvoll berichtet Schmidt zudem über sein Familienleben. Welche Ansage hat ihm seine Frau gleich nach dem Aufstieg gemacht, warum hören seine 3 Chihuahuas besser auf ihn als seine Töchter und wieso klingeln Fans manchmal an seiner Tür? Es werden aber auch ernstere Töne angeschlagen. Schmidt spricht über den Moment als er in Lebensgefahr schwebte, warum er manchmal einsam sein muss um wieder als Trainer erfolgreich zu sein und was ihm noch mehr bedeuten würde als der Aufstieg in die Bundesliga. alle Folgen

/gg - kicker eSport News

Mit "/gg" bist du immer bestens informiert, was sich gerade in der eSport-Szene tut und worüber man bei kicker eSport spricht. Wer wird zukünftig für deinen Verein FIFA spielen? Warum ist der Rocket League Weltmeister eine Überraschung und wer oder was ist dieser "s1mple"? Unsere Hosts Nicole Lange (kicker eSport) und Christian Gürnth (Radio Nukular) kommen zusammen auf über 40 Jahre geballte Gaming- und eSport-Erfahrung und liefern euch zwei Mal im Monat, jeden Dienstag einen Rundumblick durch die eSport-Landschaft.

Podcast eFootballer-Wahl, eNationalmannschaft, ESBD-Upsi In /gg Folge 33 sprechen wir über die Wahl zum eFootballer des Jahres 2023, den neuen eNationalmannschaft-Coach und einen kleinen Podcast-Ausrutscher vom ESBD. alle Folgen

Icing the kicker - Der NFL-Podcast

Die schönste Zeit des Jahres ist da! Jeden verdammten Donnerstag blickt das Team von "Icing the kicker" auf das lange NFL-Wochenende voraus. Mit Analysen, Tipps und einem Augenzwinkern werdet Ihr perfekt auf den anstehenden Spieltag eingestimmt. Dafür sorgen neben Host Kucze und Footballerei-Experte Detti unter anderem der erfolgreichste deutsche Football-Coach Shuan Fatah sowie wechselnde kicker-Redakteure.

Podcast #72: NFL Preview Week 11 - „Hexenkessel” AFC North Division Duelle deluxe. In NFL Week 11 messen die vier Teams der AFC North untereinander die Kräfte. Wer landet einen Big Point im Playoff-Rennen? In der neuen Folge „Icing the kicker” geben Jan, Shuan und Fynn - moderiert von Kucze - u. a. dazu ihre Einschätzungen dazu ab. Das komplette Programm: # Das Thursday Night Game zwischen den Ravens und den Bengals # Das „Matchup der Woche” zwischen den Browns und den Steelers # Der „Icebreaker der Woche”: Cardinals-Quarterback Kyler Murray # „Die Userfragen der Woche” von Toni und Damian # Unsere „Upset Picks” der Woche Viel Spaß beim Hören! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 23. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

kicker History

"Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen!" ist wohl der Satz, der am häufigsten fällt, wenn man über die Bundesliga und den Fußball von früher redet. Über diese Zeiten sprechen wir in kicker History - dem Podcast über Geschichte & Geschichten des Fußballs. Hier erzählen Größen wie Guido Buchwald, Klaus Fischer oder Thomas Helmer, wie es damals hinter den Kulissen zuging und über welche Anekdoten sie heute noch lachen.

Podcast Saison 2001/02: Seuchen- oder Traumsaison? Zum Abschluss der ersten Serie biegt "kicker History" ins 21. Jahrhundert ab, in dem der FC St. Pauli sein Jahrhundertspiel womöglich schon ziemlich zeitig spielte. Und einen wahren Verkaufsschlager auf den Markt brachte. Eine noch mal deutlich spektakulärere Saison legte Bayer 04 Leverkusen hin, wie sich Jens Nowotny erinnert. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Spielzeit war bittersüß - von einem solchen kann auch Jürgen Kohler berichten. alle Folgen

