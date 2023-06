"Kicken, bis einen die Mama reinruft": Bartels läuft in der Kreisklasse auf

Fin Bartels wird nach dem Ende seiner Profikarriere in der Kreisklasse A für die SpVg Eidertal Molfsee II auflaufen, dem amtierenden "Champions-League-Sieger" in Schleswig-Holstein. Für den 36-Jährigen schließt sich damit der Kreis.

Mittwochabend beginnt für Fin Bartels ein neues Kapitel in seiner fußballerischen Laufbahn. Der 36-Jährige wird nach kicker-Informationen beim Trainingsauftakt der SpVg Eidertal Molfsee II mit auf dem Rasen stehen. Beim Aufsteiger in die Kreisklasse A, der vor den Toren Kiels seine Heimat hat, will der 170-malige Bundes- und 222-malige Zweitliga-Spieler wieder die ganzen Vorzüge des Amateurfußballs genießen: "Viel Fußball, viel Spaß, kein Stress", umschreibt es Christopher Cornelius Foley, Fußball-Obmann bei der Sportvereinigung und Trainer der zweiten Mannschaft.

Bartels wird dann nicht nur auf seinen Bruder Tom treffen, sondern auch auf viele Freunde aus alten Tagen, schließlich spielte Bartels bereits als Jugendlicher für Eidertal Molfsee, ging mit einigen seiner zukünftigen Teamkollegen zur Schule. "Dieses Gefühl will er wieder aufleben lassen, mit seinen ganzen Buddys von früher. Einfach wieder kicken, bis einen abends die Mama reinruft", beschreibt es Foley in sehr anschaulichen Worten.

Vom Millerntor auf die Terrasse

Der Trainer befindet sich aufgrund dieser nicht nur für seinen Verein spektakulären Personalie ebenfalls in einem emotionalen Ausnahmezustand: "Ich bin Fan des FC St. Pauli, und wenn ich überlege, dass ich Fin früher am Millerntor angefeuert habe und jetzt steht er vor mir, Wahnsinn!", so Foley. Doch der Molfsee-Funktionär hat nicht erst seit einem dreieinhalbstündigen Gespräch auf Bartels Terrasse, bei dem kürzlich letzte Details festgezurrt wurden, festgestellt, dass er es mit einem bodenständigen Typen zu tun habe.

Bei allem Spaß in der neunten Liga, der Ehrgeiz wird von Bartels auch weiterhin Besitz ergreifen: "Er und die Jungs sind hungrig, wollen mit attraktiven Offensivfußball oben mitspielen", verrät Foley. Da trifft es sich gut, dass Bartels zu einem Champions-League-Sieger gewechselt ist. Bitte was? Die zweite Mannschaft der SpVg Eidertal Molfsee hat Ende Mai den "Flens-Cup" gewonnen. Ein Wettbewerb, an dem alle Meister der schleswig-holsteinischen Amateurligen teilnehmen und der daher im nördlichsten aller deutschen Bundesländer auch "Champions League der Amateure" genannt wird. Im Final Four im Uwe-Seeler-Sportpark von Malente ging die Foley-Elf die letzten Schritte zum großen Triumph. Wäre das nicht schon spektakulär genug, gelang das der Sportvereinigung als klassentiefster Klub, denn Grundlage für die Qualifikation für den "Flens-Cup 2023" war der Meistertitel in der Kreisklasse C in der Saison 2021/22.