Kick-six! Jaguars schaffen verrückten 109-Yard-Touchdown

Zwei Sekunden vor der Halbzeit entschied sich Arizona-Cardinals-Coach Kliff Kingsbury am Sonntag dazu, Kicker Matt Prater für einen Field-Goal-Versuch aus 68 Yards aufs Feld zu schicken. Ein Schuss, der mächtig nach hinten los ging - im wahrsten Sinne des Wortes.

Mit einem erfolgreichen Versuch aus 64 Yards (geschafft im Trikot der Denver Broncos) hält Prater den NFL-Rekord für das längste erzielte Field Goal. Doch 68 Yards waren für ihn am Sonntag definitiv zu weit. Praters Versuch geriet viel zu kurz und landete genau in den Armen von Jamal Agnew. Der Kick Returner der Jacksonville Jaguars setzte aus der eigenen Endzone zum Lauf an und war dabei über 109 Yards nicht zu stoppen. Touchdown. Kick-six. NFL-Rekord eingestellt.

Es war erst der dritte 109-Yard-Touchdown der NFL-Geschichte. Gleiches hatten zuvor nur Cordarelle Patterson (2013, Kick-off-return) und Antonio Cromartie (2007, ebenfalls nach einem missglückten Field-Goal-Versuch - der bis dato letzte Kick-six in der NFL) geschafft.

Schon in Week 2 hatte Agnew bei der 13:23-Niederlage gegen die Denver Broncos einen Kick-off-return-Touchdown über 102 Yards verbucht. Er ist damit der neunte NFL-Spieler, dem in einer Saison mehr als ein Return über 100 Yards gelingt. Der Letzte, dem dieses Kunststück gelang, war Patterson im Jahr 2013.