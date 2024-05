"KICK IT LIKE A PRO": Kein Sieger und doch ein voller Erfolg

Bei der Premierenausgabe von "KICK IT LIKE A PRO" haben sich der ASKÖ Klingenbach und St. Margarethen die Punkte geteilt. Marco Laubner egalisierte in der 75. Minute den frühen Führungstreffer der Gäste.

Derby-Time im Grenzstadion: Der ASKÖ Klingenbach bat in der 28. Runde der Burgenlandliga zum Lokalduell gegen St. Margarethen - und das in ganz besonderem Rahmen, fand in der 1.300-Seelen-Ortschaft doch zum ersten Mal das vom kicker und Teamsportspezialist 11teamsports organisierte Event "KICK IT LIKE A PRO" statt.

Vor hervorragender Kulisse klopfte Klingenbach in der zweiten Minute erstmals an, Matej Skreptak setzte einen Kopfball nach schöner Kombination aber etwas zu zentral an. Der erste Treffer fiel auf der Gegenseite: Mario Wenzl stieg nach einem Einwurf am höchsten, setzte sich im Duell gegen ASKÖ-Torhüter Stefan Schuller durch und beförderte das Leder in die Maschen.

Klingenbach am Drücker, aber erfolglos

Nur zwei Minuten später war Klingenbach im Pech, da die Pfeife von Schiedsrichterin Kathrin Huber nach einem Handspiel von Moaz Abd El Rehim im Strafraum stumm blieb. Der Tabellensechste blieb auch anschließend am Drücker und vergab in Person von Jakub Sulc, der für Kritik an der Unparteiischen kurz zuvor Gelb gesehen hatte, nach 15 Minuten eine gute Gelegenheit auf das 1:1.

Danach wusste St. Margarethen das Spielgeschehen etwas zu beruhigen und auch selbst Akzente nach vorne zu setzen. Kapitän Martin Weixelbaum fand aus der Distanz in Schuller seinen Meister (31.), auf der Gegenseite ließen die Gastgeber vor dem Halbzeitpfiff zwei Halbchancen aus. So ging St. Margarethen mit einer unter dem Strich glücklichen 1:0-Führung in die Pause.

Waren die ersten 45 Minuten noch durchwegs unterhaltsam, verlief die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit deutlich ereignisärmer. Die Partie wurde zunehmend ruppiger, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Erst in Minute 70 klopfte Klingenbach an, das vermeintliche 1:1 des eingewechselten Marco Laubner zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Laubner stellt den Endstand her

Wenige Minuten später durften die 540 Zuschauer in Klingenbach dann aber doch jubeln. Laubner stand bei einem Stangplass genau richtig und erzielte den längst überfälligen Ausgleich. Proteste der Gäste, die im Vorfeld ein Foul ausgemacht hatten, blieben erfolglos.

In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch jeweils eine Topchance auf den Sieg, am Ende blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden. Klingenbach liegt in der Tabelle somit weiterhin auf Platz sechs, St. Margarethen behauptete Rang drei. Und obwohl es auf dem Platz keinen Sieger gab, war die Premiere von "KICK IT LIKE A PRO" am Ende für alle Beteiligten ein voller Erfolg.