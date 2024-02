kicker Österreich holt in Zusammenarbeit mit 11teamsports den Amateurfußball auf die große Bühne. Macht mit und gewinnt für euren Verein einen Matchtag auf Profiniveau - inklusive umfangreicher Berichterstattung auf kicker.at und Social Media.

Der Traum, als Fußballprofi vor der ganz großen Kulisse auflaufen zu können, geht nur für die Allerwenigsten in Erfüllung, doch die Leidenschaft, mit der auch im Unterhaus der Kugel nachgejagt wird, ist dieselbe. Mit der Initiative "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" bietet kicker Österreich nun in Kooperation mit dem Sportartikelhändler 11teamsports Breitenfußballvereinen aus ganz Österreich die Möglichkeit, eines ihrer Meisterschaftsspiele in Form eines Profimatchtags umzusetzen.

Um bei dieser Aktion mitzumachen, meldet einfach euren Verein >>unter diesem Link<< an! Je mehr Anmeldungen pro Verein eingehen, desto höher die Chance, dass euer Klub gezogen wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine von der Landesliga (4. Leistungsstufe) abwärts.

Neue Wäsch', Ballkinder und professionelle Berichterstattung

Den Sieger erwartet ein Heimspiel, dessen Rahmenprogramm alle Stückerl spielt. Umfangreiche Berichterstattung in Form einer Pressekonferenz, Vorberichten, Interviews mit Trainer und Spielern, einem Matchbericht und Nachberichten auf kicker.at sowie Präsenz auf verschiedenen Social-Media-Kanälen holen euren Verein vor den Vorhang! 11teamsports spendiert euch ein neues Dressenset und Aufwärmbekleidung. Begleitkinder beim Einlaufen, ein Ehrenankick und Ballkinder an den Seitenlinien runden das Spielerlebnis mit Profiatmosphäre perfekt ab.

Jetzt anmelden und ein unvergessliches Erlebnis für deinen Verein gewinnen

Die Anmeldefrist läuft noch bis 19. Februar, danach wird aus allen Einsendungen der Sieger gelost. Anschließend klären kicker Österreich und 11teamsports alle Details mit dem Gewinnerverein ab und fixieren, welches Match unter dem Titel "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" ausgetragen wird.

