KICK IT LIKE A PRO: ASKÖ Klingenbach freut sich auf die Rückkehr des "Profi-Feelings"

Startschuss zu den Vorbereitungen auf das Amateurfußballevent des Jahres! Im Rahmen der Initiative "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" begleiten kicker Österreich und der Sportartikelhändler 11teamsports ein Unterhaus-Match in profiwürdigem Rahmen. Beim Gewinner der Aktion, dem Burgenlandliga-Verein ASKÖ Klingenbach, laufen die Vorbereitungen auf die Veranstaltung auf Hochtouren.

Im Grenzstadion von Klingenbach wird Ende Mai die Premiere von "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" über die Bühne gehen. kicker.at/David Mayr

Den nicht mehr ganz so jungen Fußballfans in Österreich ist der ASKÖ Klingenbach in entfernter Erinnerung noch als ehemaliger Zweitligist Mitte der 1990er-Jahre bekannt, doch die meiste Zeit verdingte sich der 1945 gegründete Verein aus der Grenzgemeinde zu Ungarn in der Regionalliga Ost oder dem burgenländischen Unterhaus. Ende Mai darf sich der rund 1.300 Einwohner zählende Ort allerdings auf ein Fußballfest der besonderen Art freuen.

Der ASKÖ Klingenbach ging als Gewinner der Aktion "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" hervor! Die Initiative, die kicker Österreich in Kooperation mit dem Fußball- und Teamsportspezialisten 11teamsports veranstaltet, bietet einem Amateurklub die Möglichkeit, ein Ligamatch unter den Rahmenbedingungen eines Profispieltags abzuhalten. Umfangreiche Berichterstattung mit einer Pressekonferenz, Vorberichten, Interviews mit Trainer und Spielern, einem Matchbericht und Nachberichten werden vom kicker ins Spiel gebracht, 11teamsports spendiert ein neues Dressenset und Aufwärmbekleidung. Begleitkinder beim Einlaufen, ein Ehrenankick und Ballkinder an den Seitenlinien runden das Event perfekt ab.

Bereits beim ersten Meet & Greet im Büro des Grenzstadions von Klingenbach traten die Vereinsverantwortlichen breit aufgestellt an und zeigten sich hochmotiviert. Die Vorbereitungen auf die Premiere von "KICK IT LIKE A PRO" sind inzwischen voll angelaufen, als Partie wurde das Derby gegen Nachbarort St. Margarethen am 25. Mai ausgewählt. "Wir haben ja von früher ein bisschen Erfahrung mit einem solchen Rahmen, da werden wir schon was Feines auf die Beine stellen", freute sich die Klingenbacher Runde auf die Rückkehr des "Profi-Feelings".