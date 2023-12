Während der moderne und kontrollierte Fußball eher darauf ausgelegt ist, Angriffe ruhig aus der Verteidigung aufzubauen und dem Gegner keine Konterchance einzuräumen, basiert "Kick and Rush" auf einer ganz anderen Spielertaktik. Schnell nach vorne und dann ein Tor schießen - so lässt sich die Taktik kurz zusammenfassen. Aber was muss man über Kick and Rush wissen?

Ist eine etwas andere Taktik im Fußball: das "Kick and Rush". IMAGO/ANP