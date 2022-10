Kia XCeed: Was bringt das Update?

Die heute übliche Plattformstrategie macht es möglich, vom Stammvater einer Baureihe verhältnismäßig mühelos allerlei Derivate abzuleiten. So ist Kia auch mit seinem Kompakten Ceed verfahren. Am besten verkauft sich der XCeed, ein Crossover, der nach einer umfassenden Modellpflege mit mehr Schick auftritt und neue Assistenzsysteme bekommt. Spannend ist die Frage, wie es mit dem bislang erfolgreichsten Antrieb weitergeht.

SUV- und Crossover-Modelle verkaufen sich weiterhin gut. Daran lässt sich auch der Erfolg des Kia XCeed festmachen, der das meistverkaufte Modell seiner Familie ist, die ansonsten noch aus dem klassischen Fünftürer Ceed, dem Kombi "Sportswagon" und dem Kombi-Coupé "ProCeed" besteht. Auf 40 Prozent beläuft sich der XCeed-Anteil an den Verkaufszahlen, für den Crossover sprechen vor allem die praktischen Vorzüge des höher bauenden Konzepts, gepaart mit dem guten Handling eines Kompaktwagens.

Jetzt sollen verschiedene Modifikationen den XCeed fit für die zweite Lebenshälfte machen. Seit September wird das dezent überarbeitete Modell ausgeliefert. Auch weiterhin setzt der XCeed auf eine eigenständige, 4,40 Meter lange Karosserie. Doch schon auf den ersten Blick fällt die neue, kraftvoller gezeichnete Front mit modifiziertem Kühlergrill auf. Abgeändert und bulliger präsentiert sich auch die Heckpartie. Insgesamt wirkt der Crossover durch die coupéartige Silhouette dynamisch. Bei der neu ins Programm aufgenommenen Ausstattungsvariante "GT-line" fallen zudem betont sportliche Akzente ins Auge.

Sportliche Ausstattungslinie

Auch innen tritt der XCeed ansprechend auf. Die Bedienung stellt wohl kaum jemanden vor Probleme, die Elemente sind weitgehend übersichtlich angeordnet. Klimaanlage oder zum Beispiel die LED-Scheinwerfer sind serienmäßig; digitales Cockpit, Infotainment und Soundsystem je nach Ausführung. Der zentral angeordnete 10,25-Zoll-Touchscreen dominiert die Instrumententafel. Ab Stufe "Vision" werden unter anderem Stoff-Leder-Sitzbezüge und Sitzheizung mitgeliefert, Leder gibt es gegen Aufpreis. Ebenfalls eine Option ist das Glasschiebedach, ab "Spirit" abhängig von der gewählten Sonderausstattung. Die GT-line profitiert optional von Sportsitzen mit Leder-Velours-Bezügen.

XCeed-Interieur mit zwei Bildschirmen: Cockpit-Gestaltung beherrscht Kia inzwischen gut. Hersteller

Ins Gepäckabteil passen 426 bis 1387 Liter, beim Diesel-Mildhybrid schmilzt das Volumen auf 380 Liter, beim Plug-in-Hybrid sogar auf 291 Liter.

Damit zum Motorenprogramm: Weiterhin stehen beim XCeed insgesamt drei Turbobenziner und ein Diesel-Mildhybrid zur Wahl. Das Ottomotoren-Programm umfasst neben dem Dreizylinder-Einsteiger 1.0 T-GDI (88 kW/120 PS) die Vierzylinder 1.5 T-GDI (117,5 kW/160 PS) sowie 1.6 T-GDI (150 kW/204 PS). Der Diesel 1.6 CRDI 48V, ebenfalls ein Vierzylinder, leistet 100 kW/136 PS. Geschaltet wird über Sechsganggetriebe, beim Diesel über die elektronisch gesteuerte Kupplung iMT. Die Siebenstufen-Automatik DCT liefert Kia beim Top-Benziner 1.6 T-GDI serienmäßig, auch für den 1.5 T-GDI und den 1,6-l-Diesel kann sie bestellt werden, in den Ausführungen Platinum und GT-line ist sie serienmäßig.

58 Kilometer E-Reichweite

Infozentrale: Über den Touchscreen lassen sich auch die Bundesliga-Ergebnisse abrufen. Hersteller

Beim Plug-in-Hybrid ergänzen sich ein 1,6-Liter-Benziner und ein Elektromotor, der es auf 44 kW/60 PS bringt, zu einer Systemleistung von 104 kW/141 PS. Von einem realen Verbrauchswert kann man - wie bei anderen Plug-in-Hybriden - kaum sprechen, wenn etwa 1,2 Liter auf 100 Kilometer plus Strom angegeben werden. In der Praxis dürften es eher fünf oder sechs Liter sein, zumal auf der Langstrecke oder gar Autobahn. Als elektrische Reichweite mit der 8,9-kWh-Batterie nennt Kia 58 Kilometer, die nach unseren Erfahrungen realistisch sind. Auf ersten Probefahrten vermittelte der Teilzeitstromer einen recht temperamentvollen Eindruck. In der Spitze sind bis 193 km/h drin, für den Sprint von Null auf Tempo 100 werden elf Sekunden angegeben. Dazu passt das sportlich abgestimmte Fahrwerk (Mehrlenkerachse hinten), das aber auf unnötige Härte verzichtet.

Während sich beim Antriebsangebot nichts ändert, fließen im Rahmen der Modellpflege neue Assistenzsysteme in den XCeed ein. So wird modell- und ausstattungsabhängig ein Autobahnassistent geliefert, der das Fahrzeug mit dem gewählten Tempo in der Spur hält und den vorgeschriebenen Abstand zum Vorausfahrenden einhält. Erhältlich ist zudem ein adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, der künftig auch navigationsbasiert arbeitet und um einen aktiven Totwinkelwarner erweitert wird. Zudem sind je nach Ausführung eine Verkehrszeichenerkennung, ein Ausstiegswarner für aussteigende Fondpassagiere, ein "intelligentes" Parksystem und der Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion an Bord. Serienmäßig gibt es unter anderem den Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, das (aktive) Spurhaltesystem, die Müdigkeitsanzeige und den Fernlichtassistenten.

Preise ab 23.990 Euro

Die Preise für den XCeed Plug-in-Hybrid beginnen bei 36.890 Euro. Der Einliter-Turbo als Einstiegsmodell wiederum startet bei 23.990 Euro, Teuerster in der Modellpalette ist der Hybrid-Diesel in der Topausstattung "Platinum", preislich schlägt er mit mindestens 40.590 Euro zu Buche.

Neue Ausstattungslinie: "GT line" legt Wert auf sportliche Akzente. Hersteller

Kia leistet bei seinen Modellen weiterhin die Sieben-Jahre-Herstellergarantie für maximal 150.000 Kilometer, gegen Durchrostung sind es zwölf Jahre.

Wie die Kia-Manager betonen, ist der XCeed "ein echter Europäer", weil er überwiegend in Deutschland designt und entwickelt wurde. Gebaut wird er in der Slowakei. Wie es nun um den mit 45 Prozent gefragtesten Antrieb, den Plug-in-Hybrid, nach Streichung der staatlichen Förderung zum Jahresende steht, wird auch in der deutschen Kia-Zentrale in Frankfurt heiß diskutiert. Man rechne mit einem Rückgang der Bestellungen auf wahrscheinlich 20 bis 25 Prozent, heißt es. Zum Ausgleich der endenden Subvention denken auch Verantwortlichen über eine Lösung mit einem eigenen Förder- Programm nach.

Ingo Reuss

Kia XCeed in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits im Handel

Wen er ins Visier nimmt: Audi Q3 Sportback, Mercedes GLA, Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross

Was ihn antreibt: Benziner mit 88 kW/120 PS, 117,5 kW/160 PS und 150 kW/204 PS, Diesel mit 100 kW/136 PS, Plug-in-Hybrid mit 104 kW/141 PS

Was er kostet: Ab 23.990 Euro