Kia EV9: Das neue Flaggschiff ist ein elektrisches XL-SUV

Kia rundet sein elektrisches Modellprogramm nach oben ab und bringt ein E-SUV im XL-Format auf den Markt. Gleichzeitig wird der rund fünf Meter lange EV9 zum neuen Flaggschiff der Marke. Bis zu sieben Sitzplätze bietet er, als Reichweite stellt Kia langstreckentaugliche 540 Kilometer in Aussicht. Und dank 800-Volt-Technologie soll es mit dem Laden ganz fix gehen.

Zu den weltweit vielseitigsten Anbietern von elektrifizierten Modellen zählen Kia und Hyundai. Die aktuelle Zukunftsstrategie der beiden Autobauer in dem südkoreanischen Konzern verspricht weitere Schritte in Richtung nachhaltiger Mobilitätslösungen. Den nächsten Meilenstein setzt nun Kia mit der Einführung des vollelektrischen EV9, eines SUVs im Riesenformat. Nach der unlängst erfolgten digitalen Weltpremiere wurde das neue Flaggschiff jetzt erstmals in Europa präsentiert. Im vierten Quartal soll das Modell zu den Händlern rollen.

Rund fünf Meter lang

Wuchtig und mit kühner Optik erscheint der EV9 schon auf den ersten Blick. Ein Blick ins Datenblatt und da auf die Außenmaße bestätigt den Eindruck: Rund fünf Meter lang und zwei Meter breit ist das große SUV, das mit elektrischen Mitbewerbern wie BMW iX, Audi Q8 e-tron, Volvo EX90, Tesla Model X und dem Mercedes EQE SUV konkurrieren soll. Zugleich ist der EV9 das erste elektrische Kia-Modell, das als Sechs- oder Siebensitzer angeboten wird. Zur Wahl steht neben der heckgetriebenen RWD-Version auch die Variante AWD mit Allradantrieb.

Schnell nachgeladen: Der EV9 verfügt über leistungsstarke 800-Volt-Technologie. Hersteller

Für die Basismotorisierung mit 150 kW/204 PS wird eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern angegeben, der Allradler mit 283 kW/384 PS soll es auf rund 500 Kilometer bringen. Für die erstaunlich weite Range sorgt eine starke 99,8 kWh-Batterie, die über 456 Zellen mit einer neuen Technik verfügt, mehr dazu wird herstellerseitig noch nicht verraten. Zumindest aber so viel, dass das neue Flaggschiff dank schneller 800-Volt-Technologie in 15 Minuten Strom für 239 Kilometer nachladen kann und dass das Aufladen von zehn auf achtzig Prozent im Idealfall nur 25 Minuten in Anspruch nimmt.

Der EV9 solle Maßstäbe im Segment setzen, sagt Jason Jeong, Präsident von Kia Europe, und dass das neue Modell "Menschen zum Umstieg auf Elektroautos ermutigt und sie einlädt, Teil des Mobilitätswandels zu werden." Technisch basiert der EV9 auf der Konzern-Elektroplattform E-GMP, wie schon der bekannte EV6.

Das ist was Besonderes: Die Sitze in zweiter Reihe sind drehbar. Hersteller

Zu den Vorteilen des neuen E-Fahrzeugs zählen unter anderem der lange Radstand (3,10 Meter) und der ebene Boden. Dadurch genießen die Insassen viel Platz und Komfort in allen drei Sitzreihen. Außergewöhnlich: Optional lässt sich die zweite Sitzreihe im Stand um bis zu 180 Grad in Richtung der dritten Reihe drehen. So entsteht eine Art Club-Atmosphäre, auch zu Konferieren auf Rädern geeignet - und dazu, Wartezeiten an der Ladesäule kommunikativ zu überbrücken. Zudem können die Sitze in der ersten und zweiten Reihe in Liegeposition gebracht werden.

Übersichtlich und aufgeräumt: EV9-Cockpit mit Bildschirm-Landschaft. Hersteller

Zu den weiteren Besonderheiten des EV9 gehören je nach Ausstattung digitale Rückspiegel sowohl außen als auch innen, ferner automatisch ausfahrende Türgriffe und im Cockpit das große Panoramadisplay mit drei Bildschirmen. Bei der Bedienung setzt Kia auf eine sinnvolle Mischung von analog und digital, intern "Symbiosis" genannt. Den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit im Innenraum unterstreichen die Südkoreaner durch den Einsatz von veganen Lederalternativen und Ökomaterialien aus recycelten Kunststoffen oder Mais beziehungsweise Zuckerrohr.

Gewöhnungsbedürftig: Digitaler Außenspiegel. Hersteller

Zum "ganzheitlichen Elektrifizierungsansatz", den Kia umsetzen möchte, gehört nicht nur das elektrische Fahren an sich, sondern - mithilfe der bidirektionalen Ladefunktion - auch die Stromversorgung externer Verbraucher wie eines E-Bikes oder Elektrogrills. Künftig soll der Strom sogar in Richtung einer Wohnung oder eines Hauses fließen.

Updates "Over the Air"

Als erster in der Kia-Modellpalette lässt sich der EV9 "Over the Air" updaten. Das bietet den Kunden die Möglichkeit, ihr Fahrzeug um zusätzliche Funktionen zu erweitern, zu personalisieren und zu aktualisieren.

Zu den ausstattungstechnischen Besonderheiten des EV9 zählt nicht zuletzt der Autobahn-Assist, der - wie Jeong betont - den großen Stromer als eines der ersten Fahrzeuge in Europa auf Autonomie-Level 3 bringt. Das Gesamtkonzept sei zukunftsweisend und darauf ausgerichtet, den Weg zu einer lokal emissionsfreien, vernetzten und autonomen Mobilität zu bahnen, fügt der Kia-Manager hinzu.