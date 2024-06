Khodabakhshian unterschreibt in Ottensen

Arian Khodabakhshian wechselt innerhalb der Regionalliga Nord von der SV Drochtersen/Assel zum FC Teutonia Ottensen. Der 23-jährige Abwehrspieler brachte es seit 2020 auf 75 Partien in der Regionalliga Nord. "Er hat in den letzten Jahren schon viele Spiele in der Regionalliga gemacht und ist flexibel einsetzbar. Wir trauen ihm zu, dass er bei uns seine nächsten Schritte macht und sich weiterentwickelt", erklärt Ottensens Sportlicher Leiter Kevin Weidlich in einer Meldung.