Khedira zu Kruse-Wechsel: "Hier wird gar nichts zusammenbrechen"

Der kurzfristige Wechsel von Top-Scorer Max Kruse zum VfL Wolfsburg wirkt beim 1. FC Union nach. Der Tag danach brachte bei den Eisernen aber zwei Mutmacher, weitere Personalien - und eine optimistische Botschaft von Rani Khedira.

Bei der ersten Einheit ohne Kruse nahm am Montag zum einen Mittelstürmer Taiwo Awoniyi, der mit Nigeria am Afrika-Cup teilgenommen hatte und Unions bester Torschütze ist (neun Treffer), erstmals in diesem Jahr am Mannschaftstraining in Köpenick teil. Zudem schaute Stürmer Sven Michel am Montagnachmittag zusammen mit Unions Manager Oliver Ruhnert beim Training seiner neuen Teamkameraden vorbei. Den 31-Jährigen verpflichteten die Köpenicker nach dem Weggang von Kruse von Zweitligist SC Paderborn. Die Ablöse für Michel soll sich im Bereich von zwei Millionen Euro bewegen. Kuriose Randnotiz: Union gibt bei seinen Angestellten keine Vertragslaufzeiten mehr bekannt. Das erledigte dafür der SCP, der vermeldete, dass Michel bei Union bis 2024 unterschrieben habe.

Mit der Verpflichtung von Michel reagiert Union auf den Weggang von Kruse. Ein Eins-zu-eins-Ersatz ist der gebürtige Siegerländer, den Union schon vor einem Jahr holen wollte, aber nicht. Möglicherweise werden die Eisernen künftig ihren Spielstil modifizieren müssen. "Ich kann mich an das Spiel in Stuttgart (1:1, d. Red.) oder gegen Freiburg (0:0) erinnern. Da hat Max nicht gespielt. Da haben wir durchaus ansprechende Leistungen gezeigt", sagt Mittelfeldspieler Rani Khedira einerseits. Andererseits "wird sich das Spiel vielleicht ein Stück weit verändern, weil Max ein Freigeist war, weil er frei Schnauze gespielt hat und das Besondere hatte. Aber Sheraldo Becker hat auch was Besonderes mit seiner Schnelligkeit, um ein Beispiel zu nennen", so Khedira weiter.

Khedira: "Es ist brutal schade, weil Max ein Unterschiedsspieler ist"

Unions Sechser war am Montag darum bemüht, nach dem Abgang von Kruse Zuversicht zu verbreiten. "Der Verein hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein stabiles Fundament hat. Von daher wird hier gar nichts zusammenbrechen", sagte Khedira und erklärte: "Es ist brutal schade, weil Max ein Unterschiedsspieler ist. Als Typ hat er uns unheimlich viel gegeben, auch auf dem Platz. Er war zwar ein spezieller Typ auch außerhalb des Platzes, aber solch eine Persönlichkeit steht jeder Mannschaft gut zu Gesicht. Aber, wie gesagt, wir haben ein stabiles Fundament. Jetzt können auch andere Spieler zeigen, dass sie sich ein Stück weit freischwimmen, noch mehr zeigen und in die Verantwortung gehen können."

Van Drongelen nach Mechelen verliehen - Prömel fehlt in Augsburg

Neben dem Abgang von Kruse, der Verpflichtung von Michel und der Rückkehr von Awoniyi tat sich am Montag bei den Eisernen noch mehr. Innenverteidiger Rick van Drongelen wurde erwartungsgemäß verliehen. Der Niederländer, der seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer aus Hamburg nach Berlin keine Rolle beim FCU gespielt hat, wird bis Saisonende an den belgischen Erstligisten KV Mechelen abgegeben. Zumindest für die nächste Zeit und das Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird auch Grischa Prömel fehlen. Der Mittelfeldspieler wurde positiv auf COVID-19 getestet.