Khedira und Knoche vor Rückkehr - Fischer fordert "stabileres Auftreten"

Der kriselnde 1. FC Union Berlin erwartet den formstarken VfB Stuttgart. Die beiden Führungsspieler Rani Khedira und Robin Knoche stehen vor ihrem Comeback. Für Trainer Urs Fischer gehe es nun darum, ein "Gerüst" hinzubekommen.

Mit sieben Niederlagen in Folge hat sich der 1. FC Union Berlin in die Länderspielpause verabschiedet. Kein schönes Gefühl, um in eine zweiwöchige Unterbrechung zu gehen. Doch Trainer Urs Fischer hatte genügend Zeit, mit den anwesenden Spielern Abläufe einzustudieren. Daran hatte es zuvor gemangelt, weil fast nur englische Wochen anstanden.

"Wir müssen es weiter positiv angehen"

"Die Situation, in der wir uns befinden, wird nicht verschwinden, nur weil ich vier Tage in die Heimat gereist bin", betonte der Schweizer. "Das ist ein Thema, das im Kopf bleibt. Wir müssen es weiter positiv angehen." Denn dem Trainer zufolge, war sein Team zuletzt nicht unbedingt immer die schlechtere Mannschaft. "Wir müssen weniger individuelle Fehler machen, stabiler auftreten. Die beiden Themen spielen irgendwie zusammen."

Diese zahlreichen Schnitzer werden von einer formstarken Mannschaft wie dem VfB Stuttgart auch vermutlich noch mehr ausgenutzt als von einem Team, dass sich nicht so im Flow wie die Schwaben befindet. "Sie haben einen klaren Plan, versuchen immer wieder den Gegner zu stressen, indem sie hoch anlaufen. Wenn sie sich aufdrehen können, haben sie schon Spieler mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und mit Guirassy einen Unterschiedsspieler in ihren Reihen", beschrieb Fischer das Team der Stunde in der Bundesliga.

Juranovic schon angeschlagen zur Nationalelf abgereist

Bei dem Vorhaben, die Sieglosserie zu beenden, muss der Trainer auf einige Akteure verzichten. Andras Schäfer, Mikkel Kaufmann, Jerome Roussillon und Josip Juranovic stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Vor allem bei Letztgenanntem ist die Situation extrem bitter, weil er bereits angeschlagen zur kroatischen Nationalmannschaft gereist ist. "Wir haben abgemacht, dass er versucht, im zweiten Spiel aufzulaufen. Es war die Meinung unserer Ärzte, dass er lieber nicht spielen solle. Am Schluss haben sich Trainer und Spieler anders entschieden", so Fischer.

Auf der anderen Seite kehren Robin Knoche und Rani Khedira wohl in das Aufgebot zurück. Es seien zwei absolute Führungsspieler, Stammkräfte gewesen, meinte der Schweizer. "Ein Gerüst hinzubekommen, ist das, das wir angehen müssen. Wenn du ein Gerüst hast, bist du auch stabil auf dem Platz. Das müssen wir uns erarbeiten." Bis dato konnte sich der 1. FC Union Berlin kaum einspielen, weil Fischer aufgrund von Verletzungen und Sperren die Startelf immer wieder verändern musste.