Khedira über WM-Titel 2014: "Danke für was? Ich habe nichts getan"

Das Finale der Weltmeisterschaft 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Besonders bitter: Sami Khedira sitzt verletzt auf der Bank. In der fünften und letzten Podcast-Folge "Der vierte Stern" erzählt er, wie er die WM-Party in Rio de Janeiro erlebte.

Feiern den WM-Sieg am Brandenburger Tor: Jerome Boateng, Sami Khedira und Per Mertesacker (v.l.). imago/ActionPictures