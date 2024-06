Khedira über verpasstes WM-Finale: "Ich habe einfach nur ins Leere geschaut"

Nach seinem Kreuzbandriss wird Sami Khedira rechtzeitig wieder fit für die WM. Die DFB-Elf spielt sich bis in das Finale gegen Argentinien, doch dann macht ihm die Wade einen Strich durch die Rechnung. Er muss eine folgenschwere Entscheidung treffen. Im Podcast "Der vierte Stern" erzählt er von diesem Moment.

Sami Khedira wähnt sich fast am Ziel. Sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss in einem Testspiel gegen Italien steht er mit der deutschen Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. "Ich habe fünf Monate nichts anderes gesehen außer das Gym, meinen Physiotherapeuten und meine Trainer. Ich habe meine damalige Freundin und meine Familie nicht gesehen. Ich wollte diese WM spielen. Und dann hast du es geschafft, dann bist du im WM-Finale", erzählt er im Podcast "Der vierte Stern".

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Seine Leistungen während der WM sind durchwachsen, dennoch zählt er zu den Leadern der DFB-Elf und geht Trainer Joachim Löw mit seinen Ideen für die ideale Aufstellung auf die Nerven - er bekommt zweitweise sogar Trainerbüro-Verbot.

Im Abschlusstraining vor dem großen Finale gegen Argentinien dann aber der Schock: Khediras Wade macht ihm Probleme. Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Physiotherapeut Klaus Eder geben alles, damit Khedira am nächsten Tag fit ist und im Finale spielen kann.

Die Wade kommt zurück

Am Morgen danach bekommt Khedira nochmal eine leichte Behandlung. Im Gang des Hotels in Rio de Janeiro macht er ein paar Sprints, Lauf-ABC, einfache Übungen. Sami Khedira ist zuversichtlich, dass er spielen kann. "Dann laufen wir ins Stadion ein. Ich mache mich ganz normal warm und merke, die Wade kommt zurück. Aber nicht schleichend, sondern wirklich so stichartig", erinnert sich Khedira.

Khedira überlegt, was er machen soll. Soll er das Risiko gehen und trotzdem spielen? "Machst du dann den Egotrip? Das kann auch zum Nachteil werden. Wenn ich spiele und nach zehn Minuten raus muss, das alles, Hauptsache ich bin auf dem Foto drauf und kann meinen Kindern zeigen: Papa hat ein WM-Finale gespielt?", sagt er.

In der Kabine entscheiden Khedira, Eder und Müller-Wohlfahrt, dass Sami Khedira dieses WM-Finale nicht spielen wird. Khedira nimmt auf der Bank Platz. Sein Traum vom WM-Finale platzt. "Das war schon sehr hart. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was Jogi Löw vor dem Spiel gesagt hat. Die ersten 20 Minuten saß ich auf der Bank und habe einfach nur ins Leere geschaut."

Der neue kicker-Podcast "Der vierte Stern" geht auf eine Zeitreise und lässt ein Turnier Revue passieren, bei dem für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen. Isabella Fischer (Audio-Redakteurin) und Matthias Dersch (DFB-Reporter) nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch ein Land, das fußballverrückt ist. Spieler wie Sami Khedira und Reporter wie TV-Kommentator Béla Réthy sprechen emotional und unterhaltsam über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien.

