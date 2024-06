Khedira über sein Kreuzbandriss-Comeback: "Matthäus hat es in fünf Monaten geschafft, ich wollte es in vier"

Der Podcast "Der vierte Stern" erzählt in fünf Episoden Deutschlands Weg zum WM-Titel 2014 in Brasilien. In der ersten Folge spricht Ex-Nationalspieler Sami Khedira über seinen Kreuzbandriss nur sieben Monate vor der WM - und wie er sich zurück auf den Platz kämpfte.

Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien brachte eine selten dagewesene Fußball-Euphorie nach Deutschland. Der neue kicker-Podcast "Der vierte Stern" geht auf eine Zeitreise und lässt ein Turnier Revue passieren, bei dem für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen.

Podcast Folge 2 jetzt online: Currywurst und Campo Bahia Im Vorfeld der WM 2014 gibt es viel Kritik am Mannschaftsquartier Campo Bahia Doch es entpuppt sich als Glücksfall für die DFB-Elf. Sportlich gesehen ist nach dem Achtelfinale gegen Algerien der Kampfgeist der Mannschaft geweckt. Aus einer Gruppe von Alphatieren wird ein Team, das zusammenhält. alle Folgen

Für Isabella Fischer (Audio-Redakteurin) war der Sommer 2014, wie für viele Fans in ganz Deutschland, ein einziger Partyrausch. Für Matthias Dersch (DFB-Reporter) war es die erste WM als Journalist vor Ort. Die beiden Hosts nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch ein Land, das fußballverrückt ist. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, sprechen emotional und unterhaltsam über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien.

Schock für Khedira kurz vor der WM

Sieben Monate vor der Weltmeisterschaft, am 15. November 2013 geht es für die deutsche Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Italien im Mailänder San Siro sportlich gesehen um nicht viel. Doch dann, in der 67. Minute verletzt sich Sami Khedira nach einem Zusammenprall mit Andrea Pirlo schwer am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandriss.

Im Podcast "Der vierte Stern" blickt er zurück auf die Wochen und Monate nach der Verletzung. "Ich wollte auf jeden Fall die WM mitnehmen. Ich wusste ganz genau, mit diesem großartigen Team können wir etwas Großartiges erreichen. Es heißt: jeder Tag zählt. Lothar Matthäus hat es in fünf Monaten geschafft, zurückzukommen, ich in viereinhalb. Vollgas", erzählt Khedira.

Der Podcast "Der vierte Stern" : zu hören in der kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Sein Physiotherapeut ist Klaus Eder, auch "Meister Eder" genannt. Seit 1988 ist er Teil der medizinischen Abteilung des DFB und war bei 15 internationalen Turnieren der Fußball-Nationalmannschaft im Einsatz. 2014 heißt sein Patient also Sami Khedira. Der heute 70-jährige Eder erzählt im Podcast, wie er und seine Kollegen um Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt Khedira monatelang intensiv in der Reha begleiteten.

"Jogi hat sofort gesagt, dass er auf mich wartet"

Rückendeckung erhielt Khedira während der schweren Zeit von Bundestrainer Jogi Löw und Carlo Ancelotti, seinem Trainer bei Real Madrid. "Jogi hat sofort gesagt, dass er auf mich wartet. Das war eine Extra-Motivation. Ancelotti hat mich die ersten acht, neun Tage jeden Morgen um 9 Uhr angerufen und mich gefragt, wie es mir geht. Irgendwann dachte ich mir 'Reicht doch jetzt mal, kümmere dich um deine Mannschaft'. Ich habe so viel Liebe und Zuspruch bekommen. Deswegen musste ich es schaffen", erzählt Khedira.

Und er schaffte es tatsächlich. Sami Khedira spielt vor der Weltmeisterschaft in Brasilien sogar schon das Champions-League-Finale mit Real Madrid - und gewinnt.

Lustige und unterhaltsame Reporter-Anekdoten

Die deutsche Mannschaft startet anschließend wackelig in diese Weltmeisterschaft in Brasilien. Nach einem 4:0 Auftaktsieg gegen Portugal, dem 100. WM-Sieg in der deutschen Geschichte, gibt es ein ernüchterndes 2:2 gegen Außenseiter Ghana. Nach einem 1:0 gegen die USA und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann steht die DFB-Elf im Achtelfinale. Matthias Dersch sowie die beiden kicker-Reporter Carlo Wild und Oliver Hartmann erzählen lustige und unterhaltsame Anekdoten - und geben einen Einblick in ihre Arbeit vor Ort.

Wie wurde aus der Gruppe von Alphatieren eine Mannschaft? Welche Rolle spielt das Mannschaftsquartier Campo Bahia und warum war das Spiel gegen Algerien der Wendepunkt im Turnier? Das gibt es in Folge 2 von "Der vierte Stern" zu hören, die am Mittwoch, 5. Juni erscheint.

