Khedira muss auf unbestimmte Zeit passen

Es scheint nicht die Saison von Rani Khedira (29) zu sein. Der Sechser von Union Berlin muss erneut verletzungsbedingt passen.

Das neue Jahr beginnt für den 1. FC Union Berlin mit einer Hiobsbotschaft. Die abstiegsbedrohten Köpenicker müssen auf unbestimmte Zeit auf Rani Khedira verzichten. Der defensive Mittelfeldmann muss "vorerst eine Mannschaftstrainingspause einlegen", teilte der Verein am späten Donnerstagnachmittag mit.

Das hätten die medizinischen Untersuchungen bei Khedira ergeben, der sich am Mittwochvormittag nach einem Zweikampf mit Alex Kral an der linken Wade verletzt hatte und die Einheit vorzeitig abbrach.

Einsatz in Freiburg sehr fraglich

Traditionell wollte Union keine Prognose abgeben, wann der Vizekapitän wieder ins Training einsteigen kann. Aber sein Einsatz im ersten Punktspiel des Jahres am 13. Januar (15.30 Uhr) beim SC Freiburg dürfte allemal wackeln.

Khedira musste in dieser für Union bislang so unvorteilhaft verlaufenden Saison schon einige Male aussetzen. Am 13. August verletzte er sich im DFB-Pokalspiel beim FC-Astoria Walldorf (4:0) schwer an der rechten Wade. Bis Ende Oktober fiel er deshalb aus.

Im November fehlte er in drei Meisterschaftspartien zudem rotgesperrt. In der Bundesliga bestritt er in dieser Serie nur fünf von 16 Partien. Auch das Fehlen von Khedira führte mit zur Krise beim Tabellen-15. Union. Im aktuellen Kader kann niemand Khedira gleichwertig ersetzen.

Wird nun personell nachgeholfen?

Nun scheint möglicherweise personeller Handlungsbedarf zu bestehen. Erst recht, wenn Khedira wieder länger ausfallen sollte. Die Transferperiode läuft noch bis zum 1. Februar.

Aus dem derzeitigen Aufgebot könnte Kral wohl am ehesten wieder Khediras Part übernehmen, mutmaßlich schon am Samstag. Um 15.30 Uhr ist Drittligist Arminia Bielefeld zum einzigen Testspiel der kurzen Vorbereitung im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.

