Khedira: "Mehr Energie auf dem Feld"

Union Berlin ist durch das Remis in Neapel aus der Königsklasse ausgeschieden. Dennoch macht die Darbietung Mut für die kommenden Aufgaben.

Aus Neapel berichtet Jannis Klimburg

Der Jubel von Verantwortlichen und Fans unmittelbar nach dem Schlusspfiff klang von der Lautstärke und der Inbrunst her ein wenig so, als hätte sich Union Berlin ein weiteres Mal für die Champions League qualifiziert. Ein Szenario, das in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird. Vielmehr aber handelte es sich bei dieser emotionalen Explosion um die Freude über den Punktgewinn in Neapel.

Der erste Zähler in der Königsklasse, zudem ein ganz besonderer Zähler nach zwölf Niederlagen am Stück. Auf dem Papier erstmal nur ein kleiner Schritt, der aber eine große Wirkung für die kommenden Aufgaben erzielen kann. Denn mit diesem Erfolgserlebnis kehrt nach der langen Misere ein wenig Ruhe ein, zudem wird der Tank mit Selbstvertrauen gefüllt.

Wenn du zwölfmal verlierst, hast du nicht die Leichtigkeit. Trotzdem hat Mannschaft immer wieder gezeigt, dass sie aufstehen kann. Urs Fischer

Natürlich mache das Mentale im Sport sehr viel aus, betonte Urs Fischer. "Wenn du zwölfmal verlierst, hast du nicht die Leichtigkeit. Trotzdem hat Mannschaft immer wieder gezeigt, dass sie aufstehen kann." Nicht nur die Mannschaft, auch der Trainer kann wenigstens ein klein wenig durchatmen. Und trotzdem müssen die Berliner im Alltagsgeschäft Bundesliga dringend nachlegen und punkten.

Aber zurück zur Champions League: Das Remis ist von großer Bedeutung für den Kampf um Platz drei, der am Ende in die Europa League führt. "Der Punkt war für unser Ziel wichtig. Wir versuchen trotzdem, international zu überwintern", bekräftigte Kapitän Christopher Trimmel. "Es wird schwer, aber wir geben nicht auf." Schließlich geht es nicht nur um den Erfolg, sondern auch um den finanziellen Aspekt. Für das Unentschieden erhält der Verein beispielsweise eine Prämie von rund 930.000 Euro.

Khedira lobt Defensivverhalten

Die Ausgangslage zumindest hat sich durch das 1:1 leicht verbessert. Mit einem Dreier gegen Sporting Braga hätten die Eisernen es in der eigenen Hand, sich Platz drei zu sichern. Mit einer solch leidenschaftlichen und beherzten Leistung wie in Italien dürften die Berliner zumindest gute Karten haben, sich für die unnötige 2:3-Hinspielpleite zu revanchieren.

"Ich hatte das Gefühl, dass noch mehr Energie auf dem Feld war", beschrieb Rani Khedira die Darbietung in Neapel. "Im Verteidigen waren wir konsequenter. Mit allem, was wir hatten, haben wir unser Tor verteidigt." Genau darauf wird es unter anderem am Sonntag beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen ankommen, um vielleicht mindestens einen Punkt mit in die Hauptstadt zu entführen. Und dann dürften im Rheinland die Jubelschreie ähnlich laut ausfallen wie just in Italien …