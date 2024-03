Khedira klar: "Wer damit nicht zufrieden ist, ist nicht am richtigen Ort"

Beim Testspiel der Eisernen gegen Magdeburg (3:1) stand Rani Khedira nicht im Kader. Der Grund ist aber ein erfreulicher: Unions Vize-Kapitän ist zum ersten Mal Vater geworden. In einer Medienrunde wollte der 30-Jährige nicht groß über sein Privatleben reden, dafür aber über …

… sein Zusammenspiel mit Lucas Tousart auf der Doppelsechs: "Ich mag es, mit Lucas zu spielen. Er ist sehr lauffreudig und intelligent. Er kann die Räume gut zu laufen, bevor der Ball gespielt wird. Insgesamt agiert er sehr mannschaftsdienlich."

… den Aufwärtstrend der letzten Wochen: "Die Punkteausbeute schlägt auf das Gemüt. Wenn du erfolgreich bist, geht es dir besser. Das beeinträchtigt auch dein Privatleben ein Stück weit. Wir sind enger zusammengerückt, aktuell haben wir auf dem Platz und in der Kabine viel Spaß zusammen."

… Trainer Nenad Bjelica: "Er ist manchmal streng, kann aber auch sehr einfühlsam sein. Er sucht die Nähe zu den Spielern und nimmt einen auch mal in den Arm."

… die zurückgewonnene Stabilität: "Jeder ordnet sich wieder ein Stück weit unter und macht das, was besprochen wird. In erster Linie geht es uns wieder darum, das Tor zu schützen und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Das ist die Basis."

… die wenigen eigenen Treffer: "Vielleicht fehlt uns im Abschluss ein wenig die letzte Überzeugung. Wir haben uns Chancen erspielt, kommen zu unseren Möglichkeiten. Aber teilweise hatten wir dann nicht die nötige Ruhe vor dem Tor."

… einen erneuten möglichen Umbruch im Sommer: "Es ist nie gut, wenn du viele Spieler Jahr für Jahr neu eingliedern und auf der anderen Seite ersetzen musst. Leistungsträger gibst du ungerne ab. Aber jeder hat seine eigenen Ziele, seine Ambitionen. Aber unser Credo hier bei Union Berlin war immer, dass die Bundesliga das Hauptgeschäft darstellt. Wer damit nicht zufrieden ist, ist nicht am richtigen Ort."

… seine Zukunftspläne: "Ich habe mir vorgenommen, ein Studium zu beginnen - in die Richtung Sportmanagement. Ich würde dem Fußball schon gerne erhalten bleiben."

… den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt: "Sie besitzen viel Speed in der vordersten Reihe. Im Mittelfeld spielen sie sehr geradlinig und bringen hinten viel Physis mit. Es ist eine Mannschaft mit viel Dynamik und Spielwitz, insgesamt einfach eine sehr homogene Truppe."