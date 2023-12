Khedira: "Jeder auf dem Platz hatte gefühlt seine eigene Idee"

Rani Khedira hat in der laufenden Saison noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen. Einerseits wegen einer Rotsperre, andererseits wegen seiner Wadenverletzung, die er sich gegen Astoria Walldorf (4:0) zugezogen hatte. Er absolvierte noch keine einzige Partie über die volle Spielzeit. In einer Medienrunde sprach er nun über…

…sein Comeback in der Bundesliga: "Ich freue mich darauf, habe lange genug gewartet, Gefühlt habe ich zwei Vorbereitungen mitgemacht. Jetzt kann ich in der Bundesliga wieder loslegen und dürfte wieder voll im Saft stehen."

…den frappierenden Negativlauf: "Es gibt keinen Hauptgrund, es kommen viele Faktoren zusammen. Angefangen mit den vielen Verletzungen und dem erneuten Umbruch. Wir haben ein Stück weit andere Charaktere dazubekommen. Das Anspruchsdenken im Umfeld ist auch ein wenig gewachsen. Jeder auf dem Platz hatte gefühlt seine eigene Idee. Im Negativlauf zeigt man mit dem Finger gerne auf den anderen. Aber im Endeffekt haben wir alles probiert, was in unserer Macht lag."

Khedira hält den Kader für stark genug

…die kommende Transferperiode: "Das ist nicht meine Aufgabe, zu entscheiden, ob neue Spieler dazukommen sollten. Vielleicht wird es uns aber guttun, wenn wir im Winter frischen Wind nachlegen können. Dass wir vielleicht nochmal ein paar Dinge anpassen. Aber mit dem Kader, den wir jetzt haben, sind wir sehr zufrieden. Ich bin überzeugt, dass wir stark genug sind, da unten wieder herauszukommen."

…den Trainerwechsel: "Es ist natürlich die Schuld von uns Spielern, dass der Trainer gewechselt wurde. Es war ein scheiß Tag, so kann man es schon formulieren. Jetzt ist es ein neuer Ansatz, eine neue Ansprache. Nenad Bjelica ist sehr direkt und bringt eine positive Art mit. Wir haben deutlichen Zug drin im Training."

"In der Champions haben wir mehr als Team agiert als in der Bundesliga"

…seine Abwesenheit: "Meine Rolle hat sich nicht verändert. Ich bin dann zu früh wieder eingestiegen gegen Stuttgart mit vier Trainingseinheiten nach neun Wochen Verletzung. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Wenn ich halbwegs laufen kann, versuche ich, für die Mannschaft da zu sein. Der Rhythmus hat gefehlt. Wenn ich drin bin, würde ich bei der Roten Karte auch nicht so hingehen."

…die Champions League: "In der Champions League haben wir mehr als Team agiert als in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob das nur eine Wahrnehmung ist. Ich will aber keinem Spieler absprechen, dass er in der Bundesliga nicht versucht hat, die Spiele zu gewinnen."